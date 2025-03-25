»Ô¸òÄÌ¶É¡Ö¥Ö¥ìー¥¤¬¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×7¿ÍÈÂÁ÷¤Î·§ËÜ»ÔÅÅÄÉÆÍ»ö¸Î¡¡ÀþÏ©¡¦¼ÖÎ¾¤ÎÌäÂê¤â»ëÌî¡¡¡ÔÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¡Õ
¤±¤µ¡Ê3·î25Æü¡Ë¡¢·§ËÜ»ÔÌò½êÁ°¤Ë¤¢¤ë»ÔÅÅ¤ÎÅÅÄä¤Ç¡¢»ÔÅÅ¤¬Á°¤Ë¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤ËÄÉÆÍ¤·¤Æ7¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµ¬À©Àþ¤Î±ü¤Ë¡Ä2Î¾ÊÂ¤ó¤ÇÄä¼Ö¤¹¤ë·§ËÜ»ÔÅÅ¡¡¸½¾ì¤Ï·§ËÜ¾ë¤ä»ÔÌò½ê¤Î¶á¤¯
¤¤ç¤¦¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Î¡Ö¡Ø·§ËÜ¾ë¡¦»ÔÌò½êÁ°ÅÅÄä¡Ù¤ÇÁ°¤Î»ÔÅÅ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡×¤È¡¢±¿Å¾»Î¤«¤é»ÔÅÅ¤Î±Ä¶È½ê¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å·§ËÜ¹Ô¤¤Î»ÔÅÅ¤¬ÅÄºê¶¶¹Ô¤¤Î»ÔÅÅ¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á°¤Ë¤¤¤¿»ÔÅÅ¤Î±¿Å¾»Î1¿Í¤È¡¢ÄÉÆÍ¤·¤¿»ÔÅÅ¤Î¾èµÒ6¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»Ô»Ô¸òÄÌ¶É¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¡Ö±¿Å¾»Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢¥Ö¥ìー¥¤¬¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀþÏ©¤ä¼ÖÎ¾¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò´Þ¤á¤Æ¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·§ËÜ»ÔÅÅ¤Ç¤Ï¸áÁ°9»þ5Ê¬¤´¤í¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÆ³«¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¸áÁ°11»þ50Ê¬»þÅÀ
Áê¼¡¤°±¿¹Ô¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢·§ËÜ»Ô¸òÄÌ¶É¤Ïº£Ç¯1·î¡¢¶å½£±¿Í¢¶É¤«¤é¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£