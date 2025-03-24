¥¥ó¥³¥óÀ¾Ìî¡¢ÈãÈ½»¦Åþ¤Î¡ÈÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¡ÉÆ°²è¤Ï¡Ö±ê¾å¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¡Ê44¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë²»À¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖVoicy¡Ê¥Ü¥¤¥·¡¼¡Ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÂç±ê¾å¡É¤·¤¿¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¡×Æ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¡¢À¾Ìî¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Ë»ä¤¿¤Á¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¼«¿È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢²¿ÅÙ¤â¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ì¤Ä¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÁêÊý¡¦³á¸¶ÍºÂÀ¤â¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£ËÜÆü22»þ¡ØËè½µ¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡Ù¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶Æ°²è¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤!¡×¤ÈÏ¢¸Æ¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ïµ×ÊÝÅÄ¤Î¿·Ãø¡ÖØÖÓ¤Î´§¡×¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤ÈPR¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Äà¤ê¤«¤è¡Ä¡×¡ÖÁ´¤¯¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ó¤À¤±¿¼¹ï¤½¤¦¤ÊÁ°¥Õ¥ê¤·¤È¤¤¤Æ¡¢Ëè¥¥ó¤Ëµ×ÊÝÅÄ¤µ¤óÍè¤ë¤ó¤«¤¤¡×¡Ö¿´Â¡¥É¥¥É¥¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ÎÊÖ¤»wwww¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ³¤¨¤ë¤¾¡×¡Ö²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Ê£»¨¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾Ìî¤Ïµ×ÊÝÅÄ¤«¤é¿·Ãø¤ÎÈÎÂ¥¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤Î¼ê¤Î¤¢¤ª¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤È¤½¤³¤½¤³±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬Ã£¤Î°Ù¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Í§Ã£¤Î°Ù¤Ê¤é±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤°¤é¤¤°Â¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤â¡È¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Í¡É¤ÈÍ¥¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¿°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·ë²Ì¡¢Ï¢Ì¾¤ÎÊ¸¾Ï¤òÅ½¤Ã¤¿X¤Î¥Ý¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¤ÏÌó1000Ëü²ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢YouTube¤ËÎ®¤ì¡¢½ñÀÒ¹ØÆþ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢Amazon¤Î¡Ö¥¿¥ì¥ó¥ÈËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç°ì»þ1°Ì¤Î¡ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¡É¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£