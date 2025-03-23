½÷Í¥¡¦¸¶ÅÄÃÎÀ¤¤µ¤ó¤¬¿·¤·¤¯»Ï¤á¤¿¤³¤È¡£50ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢ËèÆü¤ÎÈþÍÆ¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤â¡¡
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë¡¢½Õ¤é¤·¤¤Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¸¶ÅÄÃÎÀ¤¤µ¤ó¡£ÄáÉÓ¤µ¤ó¤È¶¦±é¤¹¤ëºÇ¿·½Ð±é±Ç²è¤È¤È¤â¤Ë¡¢50Âå¤«¤é»Ï¤á¤¿¼ñÌ£¤Î¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¼«¿È¤¬º£¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âº¤¤°¦¤Î·Á¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È±é¤¸¤¤ê¤¿¤¤
¡Ö´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ÁÇÅ¨¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¡£²¹¤«¤Ê°¦¤ËËþ¤Á¤¿É×ÉØ¤Îå«¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¾ÐÊ¡Äâ¡ËÄáÉÓ¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤¬Èþ¤·¤¤¸¶ÅÄÃÎÀ¤¤µ¤ó
3·î7Æü¤«¤é¸ø³«Ãæ¤Î½Ð±é±Ç²è¡Ø35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸¶ÅÄ¤µ¤ó¡£ÉÏ¤·¤¤²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾ÈªÊÝ¡ÊÄáÉÓ¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤òµ¡¤ËºÇ°¦¤ÎºÊ¡¦â©»Ò¡Ê¤¤ç¤¦¤³)(¸¶ÅÄ¤µ¤ó)¤Ë¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤³¤¦¤È·è°Õ¡£Ìë´ÖÃæ³Ø¤Ç¡Ö¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¡×¤«¤é³Ø¤Ó»Ï¤á¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ä¤é¤¤²áµî¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÝ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢»ä¤¬±é¤¸¤¿â©»Ò¤µ¤ó¤â¡¢ÀïÁè¤ÇÎ¾¿Æ¤ò¼º¤¯¤·¡¢»Ð¤È·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿Âº¤¤°¦¤Î·Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÊÝ¤µ¤ó¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤ÏÊì¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤ì¤«¤Î¹¬¤»¤ò¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£Èà½÷¤Ï¤È¤¤É¤¡¢¿´¤ÎÆâ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ì¤¬¤ß¤ÊÊÝ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê°¦¾ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿·¤·¤¤¸½¾ì¤Ïº£¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹
Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄáÉÓ¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ïº£ºî¤¬½é¤á¤Æ¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌò¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÊý¡£»£±ÆÃæ¤Ë¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÊÝ¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ëÄáÉÓ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ÈÉ×ÉØ¤Î¤¤¤¤¶õµ¤´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤äµ÷Î¥´¶¤ËÇº¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö»ä¤â¿·¤·¤¤¸½¾ì¤Ë¤Ïº£¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸¶ÅÄ¤µ¤ó¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢º£¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊª»ö¤òÂª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤È»×¤¤¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÆÏ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÄáÉÓ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤ÏÈþ¤·¤¤ÆàÎÉ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢É×ÉØ¤ÎÂº¤¤°¦¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤Æµã¤±¤Æ¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
50ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
±Ç²è¤Ç¤Ï´ÔÎñ¸å¤Î³Ø¤Ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¥´¥ë¥Õ¡£
¡Ö50ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï»ä¤ÎÍ£°ì¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¾åÃ£¤·¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë½ù¡¹¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤âÊÑ²½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Þ¤À¡Ø¿¤Ó¤·¤í¡Ù¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤Î¤³¤È¤â²Î¤Î¤³¤È¤âËº¤ì¤ÆÌµ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦Ç¾¤ÎÉôÊ¬¤¬³èÀ²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Ä«¤ÈÌë¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬¿´¤òÀ°¤¨¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó
¤µ¤é¤ËºÇ¶á»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÈþÍÆ½¬´·¤â¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤À¤½¤¦¡£¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ËÍ§¿Í¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê¥³¥¹¥á¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÄ«¤ÈÌë¤Ë¥±¥¢¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ø¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¤¹¤´¤¯Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤À¤Ê¤¢¡Ù¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¿´¤âÀ°¤¨¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µ·¼°¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¹á¿å¤ä¥ê¥Ã¥×¤Î¿§¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢ËèÆü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÆü¡¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×