もうすぐ劇場版が公開される、人気ゲーム『Minecraft(マインクラフト)』に登場する、レア素材「ダイヤモンド」から作れる「剣」と「斧」がリアルに出現!? なりきり遊びができる「マインクラフト キラキラダイヤモンドの剣」と「マインクラフト なりきりダイヤモンドの斧」で冒険気分を味わおう!インフォレンズより、2025年劇場版公開で話題の『マインクラフト』に登場するキラキラダイヤモンドの剣となりきりダイヤモンドの斧が登場、2025年8月より順次取扱が開始される。

『マインクラフト』は、思いのままにブロックを配置して自由に世界を作ったり、様々な冒険が体験できたりする自分だけの世界を作り、様々な小道具を使って、複数ある様々なゲームモードを探索プレイすることで、プレイヤーの創造性を発揮できる人気のゲームだ。2025年4月25日より、劇場版『マインクラフト ザ・ムービー』の公開が予定されており、様々なコンテンツで人気を博している。そんな『マイクラ』の世界観が味わえるなりきり玩具シリーズ最新作はダイヤモンド武器の剣と斧。作中、ゲーム中ではかなり強力な武器として活躍するアイテムで、素材となる「ダイヤモンド」を求めて冒険に繰り出すプレイヤーも多いはず。本アイテムはゲーム内のリアルなデザインが再現されており、なりきりアイテムなだけあって、大きさは剣が約H514×W254×D23(mm)、斧が約H430×W220×D22(mm)と存在感のあるしっかりサイズなのもポイントだ。「マイクラファン‧ショップ」などでお取り扱いされるので、ぜひゲットして冒険の主人公になった気分を楽しんでみてね。(C) 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.