[3.16 J2第5節](フクアリ)

※14:00開始

主審:笠原寛貴

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 19 ホセ・スアレス

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 24 鳥海晃司

DF 67 日高大

MF 7 田中和樹

MF 10 横山暁之

MF 14 椿直起

MF 44 品田愛斗

FW 9 呉屋大翔

FW 20 石川大地

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 26 植田悠太

DF 28 河野貴志

DF 36 松田陸

MF 4 田口泰士

MF 25 安井拓也

MF 27 岩井琢朗

MF 38 吉田源太郎

FW 29 カルリーニョス・ジュニオ

監督

小林慶行

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 4 山原康太郎

DF 6 谷岡昌

DF 29 福島隼斗

MF 8 深澤佑太

MF 13 窪田稜

MF 24 甲田英將

MF 39 武藤寛

MF 44 森山公弥

FW 17 村上悠緋

FW 42 エカニット・パンヤ

控え

GK 31 白坂楓馬

DF 3 マルセル・スカレゼ

DF 21 パク・ゴヌ

MF 14 谷本駿介

MF 16 細谷航平

MF 25 吉田温紀

FW 10 佐藤亮

FW 15 鶴野怜樹

FW 18 田口裕也

監督

石丸清隆