千葉vs愛媛 スタメン発表
[3.16 J2第5節](フクアリ)
※14:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 24 鳥海晃司
DF 67 日高大
MF 7 田中和樹
MF 10 横山暁之
MF 14 椿直起
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 26 植田悠太
DF 28 河野貴志
DF 36 松田陸
MF 4 田口泰士
MF 25 安井拓也
MF 27 岩井琢朗
MF 38 吉田源太郎
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
監督
小林慶行
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 4 山原康太郎
DF 6 谷岡昌
DF 29 福島隼斗
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 24 甲田英將
MF 39 武藤寛
MF 44 森山公弥
FW 17 村上悠緋
FW 42 エカニット・パンヤ
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 21 パク・ゴヌ
MF 14 谷本駿介
MF 16 細谷航平
MF 25 吉田温紀
FW 10 佐藤亮
FW 15 鶴野怜樹
FW 18 田口裕也
監督
石丸清隆
※14:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 24 鳥海晃司
DF 67 日高大
MF 7 田中和樹
MF 10 横山暁之
MF 14 椿直起
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 26 植田悠太
DF 28 河野貴志
DF 36 松田陸
MF 4 田口泰士
MF 27 岩井琢朗
MF 38 吉田源太郎
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
監督
小林慶行
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 4 山原康太郎
DF 6 谷岡昌
DF 29 福島隼斗
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 24 甲田英將
MF 39 武藤寛
MF 44 森山公弥
FW 17 村上悠緋
FW 42 エカニット・パンヤ
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 21 パク・ゴヌ
MF 14 谷本駿介
MF 16 細谷航平
MF 25 吉田温紀
FW 10 佐藤亮
FW 15 鶴野怜樹
FW 18 田口裕也
監督
石丸清隆