FCÅìµþDF¥Ú¥¯¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ÆùÎ¥¤ì
[¸Î¾ã¼Ô¾ðÊó]
¡¡FCÅìµþ¤Ï12Æü¡¢DF¥Ú¥¯¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ÆùÎ¥¤ì¤ÇÁ´¼£Ìó6¡Á8½µ´Ö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ú¥¯¤Ï2·î24Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÉé½ý¡£ºòµ¨¤Ï¥Á¥ç¥Ê¥ó¥¸¥§¥¤¥ë¹â(´Ú¹ñ)¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤È¤È¤â¤Ë¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢º£µ¨¤«¤éFCÅìµþ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FCÅìµþ¤Ï12Æü¡¢DF¥Ú¥¯¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹ÆùÎ¥¤ì¤ÇÁ´¼£Ìó6¡Á8½µ´Ö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ú¥¯¤Ï2·î24Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÉé½ý¡£ºòµ¨¤Ï¥Á¥ç¥Ê¥ó¥¸¥§¥¤¥ë¹â(´Ú¹ñ)¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤È¤È¤â¤Ë¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢º£µ¨¤«¤éFCÅìµþ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£