ナイジェリア出身FWイスマイラが相模原に加入「昇格に向けて共に戦いましょう!」
SC相模原は11日、FWイスマイラ(26)が新加入することが決定したと発表した。背番号は「99」となる。
ナイジェリア出身のイスマイラは過去に福島ユナイテッドFC、京都サンガF.C.、栃木SCでプレー。2024シーズン限りで栃木SCとの契約が満了となっていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FWオリグバッチョ・イスマイラ
(Origbaajo ISMAILA)
■生年月日
1998年8月4日(26歳)
■出身地
ナイジェリア
■身長/体重
188cm/76kg
■経歴
ロイヤルフットボール(ナイジェリア)-ゲートウェイFC(ナイジェリア)-バリガプロフェッショ(ナイジェリア)-サークルデヨアヒム(モーリシャス)-福島-京都-FCシェリフ・ティラスポリ(モルドバ)-京都-栃木SC-京都-栃木SC
■コメント
「このクラブの一員になれて嬉しいです!昇格に向けて共に戦いましょう!」
ナイジェリア出身のイスマイラは過去に福島ユナイテッドFC、京都サンガF.C.、栃木SCでプレー。2024シーズン限りで栃木SCとの契約が満了となっていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FWオリグバッチョ・イスマイラ
(Origbaajo ISMAILA)
1998年8月4日(26歳)
■出身地
ナイジェリア
■身長/体重
188cm/76kg
■経歴
ロイヤルフットボール(ナイジェリア)-ゲートウェイFC(ナイジェリア)-バリガプロフェッショ(ナイジェリア)-サークルデヨアヒム(モーリシャス)-福島-京都-FCシェリフ・ティラスポリ(モルドバ)-京都-栃木SC-京都-栃木SC
■コメント
「このクラブの一員になれて嬉しいです!昇格に向けて共に戦いましょう!」