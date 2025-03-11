　SC相模原は11日、FWイスマイラ(26)が新加入することが決定したと発表した。背番号は「99」となる。

　ナイジェリア出身のイスマイラは過去に福島ユナイテッドFC、京都サンガF.C.、栃木SCでプレー。2024シーズン限りで栃木SCとの契約が満了となっていた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FWオリグバッチョ・イスマイラ

(Origbaajo ISMAILA)

■生年月日

1998年8月4日(26歳)

■出身地

ナイジェリア

■身長/体重

188cm/76kg

■経歴

ロイヤルフットボール(ナイジェリア)-ゲートウェイFC(ナイジェリア)-バリガプロフェッショ(ナイジェリア)-サークルデヨアヒム(モーリシャス)-福島-京都-FCシェリフ・ティラスポリ(モルドバ)-京都-栃木SC-京都-栃木SC

■コメント

「このクラブの一員になれて嬉しいです!昇格に向けて共に戦いましょう!」