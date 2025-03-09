¿·²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤¬¡ÈÆñÅ¨¡É°¤±ê¤ËÇÔ¤ì½éÆü¹õÀ±¡¡¥«¥ÉÈÖ¡¦¶×ºù¤âÄËº¨¹õÀ±¡¡ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê½éÆü
¡¡¡þÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê½éÆü¡Ê2025Ç¯3·î9Æü¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë
¡¡ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¤Ï9Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¿·²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê25¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤Ï2Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÆñÅ¨¡¢À¾¾®·ë¡¦°¤±ê¡Ê30¡áï¤»³Éô²°¡Ë¤È·ãÆÍ¤·¡¢½Å¿´¤ò¤«¤±¤¿Î¾¼ê¤ÇÀª¤¤¤è¤¯ÆÍ¤½Ð¤µ¤ì½éÆü¹õÀ±È¯¿Ê¡£1²£¹Ë1Âç´Ø¤¬ÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐ²¦¼Ô¤Î¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢½é¾ì½ê¤òÀ©¤·¤¿Ë¾ºÎ¶¤Ïº£¾ì½ê¡¢¿·²£¹Ë¤Ç¤Î½é»òÇÕ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¼ãÎ´·Ê¤ÈÂÐÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£¹Ë¾º¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Âç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ÏÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦¼ãÎ´·Ê¤ÈÂÐÀï¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÁ°¤ØÁ°¤Ø¤ÈÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡½é¤Î¥«¥ÉÈÖ¤ÇÎ×¤à¶×ºù¤ÏÀ¾Á°Æ¬É®Æ¬¡¦¼ã¸µ½Õ¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡¢¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ë¾ºÎ¶¤ÎÆ±´ü¤Ç¡¢Àè¾ì½ê12¾¡¤òµó¤²¤¿¿·´ØÏÆ¡¦²¦Ë²¤ÏÀ¾Á°Æ¬2ËçÌÜ¡¦ÀéÂåæÆÇÏ¤òÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯ÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç¹¶¤á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¾å¼êÅê¤²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£