宮崎vs松本 スタメン発表
[3.9 J3第4節](いちご)
※14:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 6 大熊健太
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 32 イ・チュンウォン
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 13 中野桂太
MF 34 河合駿樹
MF 41 坂井駿也
FW 18 吉澤柊
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 17 山本龍平
DF 19 杉田隼
DF 24 小川大貴
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 30 國分龍司
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 4 高橋祥平
DF 22 佐相壱明
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
DF 49 本間ジャスティン
MF 13 石山青空
MF 36 松村厳
FW 29 ルーカス・バルガス
監督
早川知伸
※14:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 6 大熊健太
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 32 イ・チュンウォン
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 13 中野桂太
MF 34 河合駿樹
FW 18 吉澤柊
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 17 山本龍平
DF 19 杉田隼
DF 24 小川大貴
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 30 國分龍司
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 11 浅川隼人
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 4 高橋祥平
DF 22 佐相壱明
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
DF 49 本間ジャスティン
MF 13 石山青空
MF 36 松村厳
FW 29 ルーカス・バルガス
監督
早川知伸