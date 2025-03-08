¡ÖÈà¤ÏµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¶â¤Î¤Ê¤ëÌÚ¡É¤Ç¤¹¡×¥Ï゙¥¦¥¢¡¼¡Ê34¡Ë¤Î2µ¨¤Õ゙¤êÆüËÜÉüµ¢¤Ë¡¢DeNA¤¬ÌÜÏÀ¤à¡È¹Ó²Ô¤®¡É¤Î¾¡»»¤Ï¡©
¡¡2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡¢DeNA¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¡Ê34¡Ë¡£2·î27Æü¤ËÍèÆü¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤¤¤¤Ê¤êÆó·³¤ÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¡£¼ã¼ê¤ÎÁ°¤Ç¡Ö²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤âÁáÂ®ÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼
¡Öºòµ¨¤ÏÊÆµå³¦Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤â³ð¤ï¤º¡¢¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10¾¡0ÇÔ¤ÈÌµÁÐ¾õÂÖ¤ÇÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤ÏÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÂÎ¤Ï¤À¤¤¤Ö¹Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÆüËÜÉüµ¢¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤Æ´¶ÌµÎÌ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊµåÃÄOB¡Ë
µåÃÄÄó¶¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï´Ý´¢¤ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê
¡ÖÅÐÈÄ¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤ÉÄÉ²ÃÊó½·¤¬È¯À¸¤¹¤ë·ÀÌó¤Î¤¿¤á¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¡Ä¡×
¡¡»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤Ï¡¢3·î29Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë³«ËëÂè2Àï¡ÊÃæÆüÀï¡Ë¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼»þÂå¤Î2020Ç¯¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡¢DeNA¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿°ìºòÇ¯¤â10¾¡4ÇÔ¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Á´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÅÐÈÄ¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤ÉÄÉ²ÃÊó½·¤¬È¯À¸¤¹¤ë·ÀÌó¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÅÐÈÄ²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò»°±º´ÆÆÄ¤âµâ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ãæ4Æü¤ÎÀèÈ¯¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2µ¨¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¤Ë´·¤ì¼¡Âè¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤òÃì¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò²ó¤¹¹½¤¨¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¡¢µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¶â¤Î¤Ê¤ëÌÚ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Â¿Âç¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¡¤ÁÀ±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁ°²ó¤ÎDeNAºßÀÒÃæ¡¢µåÃÄ¤ÏÆÃÎãÅª¤Ë¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¸Ä¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î±¿±Ä¤òÇ§¤á¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸«¤»¤ë°ìÎ®Áª¼ê¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤Ï¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤äÌ¾Á°Æþ¤ê¤Î±þ±ç¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¾å¤â¾å¡¹¤Ç¤·¤¿¡£µåÃÄ½é¤Î¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤â³«Àß¡£VIP¥³¡¼¥¹¤ÏÇ¯´Ö220Ëü±ß¡¢¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥¹¤ÏÇ¯´Ö33Ëü±ß¤ÈÄ¶¶¯µ¤¤ÎÃÍÃÊÀßÄê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë140¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ°÷¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï¡¢µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¶â¤Î¤Ê¤ëÌÚ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤³¤ØË¬¤ì¤¿2ÅÙÌÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡£µåÃÄ¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó¡¢»»È×¤òÃÆ¤¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï±Ñ¸ìÈÇ¡¦ÆüËÜ¸ìÈÇ¤¢¤ï¤»¤ÆÌó126Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤âµåÃÄ¤Ë¤Ï1±ß¤âÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏµåÃÄ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òºî¤ë¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÌó39Ëü¿Í¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î3Ê¬¤Î1°Ê²¼¤È¤¤¤¦¥È¥Û¥Û¤Ê¿ô»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¥é¥¤¥È¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ì¤Ð¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥ÉÆ±ÍÍ¡¢Æ°²è¤Ç¤â¶âÀ±¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯3·î13Æü¹æ¡Ë