J2で新卒選手が続々開幕デビュー! “即戦力”際立つ筑波大勢は水戸DF沖田空が開幕初ゴール、高卒組も今治MF笹修大が初出場
今月15〜16日に開幕節が行われたJ2リーグでは、17人の新卒新加入選手がピッチに立った。水戸ホーリーホックでは筑波大出身のDF沖田空が途中出場でJ2デビュー戦初ゴールを記録。また高卒ルーキーでは札幌大谷高からFC今治に加入したMF笹修大が後半33分から出場し、さっそくJ2デビューを飾っている。
サガン鳥栖では筑波大4年進学を前にプロ契約をかわしたDF安藤寿岐がさっそくフル出場。ロアッソ熊本ではFW半代将都が先発、ジュビロ磐田ではMF角昂志郎が途中出場しており、J1デビューのMF田村蒼生(湘南)、MF加藤玄(名古屋)も含めて筑波大勢の即戦力ぶりが際立つJ開幕戦となっている。
昨季から特別指定選手経験を持つ選手の活躍も印象的で、大分トリニータの中京大出身MF有働夢叶はプロ契約初陣ながらJ2通算13試合目で初ゴールを記録。また桐蔭横浜大在学中だった昨季途中にいわきFCに正式加入し、昨季34試合に出場していたDF五十嵐聖己は今季も開幕先発フル出場を果たした。
■J2リーグ戦の出場実績
▼いわきFC 0-2 ジェフユナイテッド千葉
・いわき
GK松本崚汰(白井高→東京国際大) SUB
MF村上陽斗(東海大仰星高→大阪経済大) SUB
MF久永瑠音(JFAアカデミー福島U-18→桐蔭横浜大在学中) ▲10
FW加藤大晟(浜松開誠館高→鹿屋体育大) ▲26
※昨季特別指定選手として4試合出場
・千葉
MF岩井琢朗(東福岡高→順天堂大) ▲20
※昨季特別指定選手として1試合出場
▼RB大宮アルディージャ 2-1 モンテディオ山形
・大宮
MF中山昂大(大宮U18→東洋大) SUB
・山形
FW堀金峻明(九州国際大付属高→関東学院大) SUB
※昨季特別指定選手として3試合出場
▼ヴァンフォーレ甲府 1-0 レノファ山口FC
・甲府
MF熊倉弘達(前橋育英高→日本大) SUB
▼ジュビロ磐田 3-2 水戸ホーリーホック
・磐田
MF角昂志郎(FC東京U-18→筑波大) ▲17
・水戸
DF板倉健太(山梨学院高→東京国際大) ◎90
MF山本隼大(名古屋高→専修大) ▽84
※昨季特別指定選手として15試合1得点
MF川上航立(帝京長岡高→立正大) ◎90
DF沖田空(鹿島ユース→筑波大) ▲6 1G
MF多田圭佑(矢板中央高→立正大) ▲6
▼藤枝MYFC 0-2 徳島ヴォルティス
出場者なし
▼サガン鳥栖 0-1 ベガルタ仙台
・鳥栖
DF安藤寿岐(鳥栖U-18→筑波大) ◎90
DF井上太聖(堀越高→順天堂大) ▲45
※昨季特別指定選手としてJ1リーグ戦1試合出場
FW新川志音(RIP ACE→鳥栖U-18在籍中) SUB
▼V・ファーレン長崎 3-2 ロアッソ熊本
・熊本
FW半代将都(大津高→筑波大) ◎90
FW渡邉怜歩(静岡学高→鹿屋体育大) ▽59
DF李泰河(履正社高→朝鮮大) SUB
MF根岸恵汰(浦和ユース→仙台大) SUB
▼愛媛FC 0-1 カターレ富山
・富山
MF竹中元汰(米子北高→関西福祉大) ▽62
▼FC今治 0-1 ブラウブリッツ秋田
・今治
MF笹修大(札幌大谷中→札幌大谷高) ▲12
・秋田
DF畑橋拓輝(三菱養和SCユース→国士舘大) SUB
▼大分トリニータ 2-0 北海道コンサドーレ札幌
・大分
MF有働夢叶(興國高→中京大) ▽89 1G
昨季昨季特別指定選手として12試合出場
・札幌
MF木戸柊摩(札幌U-18→大阪体育大) ▽62
DF沖田空
MF笹修大
サガン鳥栖では筑波大4年進学を前にプロ契約をかわしたDF安藤寿岐がさっそくフル出場。ロアッソ熊本ではFW半代将都が先発、ジュビロ磐田ではMF角昂志郎が途中出場しており、J1デビューのMF田村蒼生(湘南)、MF加藤玄(名古屋)も含めて筑波大勢の即戦力ぶりが際立つJ開幕戦となっている。
DF安藤寿岐(鳥栖)
昨季から特別指定選手経験を持つ選手の活躍も印象的で、大分トリニータの中京大出身MF有働夢叶はプロ契約初陣ながらJ2通算13試合目で初ゴールを記録。また桐蔭横浜大在学中だった昨季途中にいわきFCに正式加入し、昨季34試合に出場していたDF五十嵐聖己は今季も開幕先発フル出場を果たした。
■J2リーグ戦の出場実績
▼いわきFC 0-2 ジェフユナイテッド千葉
・いわき
GK松本崚汰(白井高→東京国際大) SUB
MF村上陽斗(東海大仰星高→大阪経済大) SUB
MF久永瑠音(JFAアカデミー福島U-18→桐蔭横浜大在学中) ▲10
FW加藤大晟(浜松開誠館高→鹿屋体育大) ▲26
※昨季特別指定選手として4試合出場
・千葉
MF岩井琢朗(東福岡高→順天堂大) ▲20
※昨季特別指定選手として1試合出場
▼RB大宮アルディージャ 2-1 モンテディオ山形
・大宮
MF中山昂大(大宮U18→東洋大) SUB
・山形
FW堀金峻明(九州国際大付属高→関東学院大) SUB
※昨季特別指定選手として3試合出場
▼ヴァンフォーレ甲府 1-0 レノファ山口FC
・甲府
MF熊倉弘達(前橋育英高→日本大) SUB
▼ジュビロ磐田 3-2 水戸ホーリーホック
・磐田
MF角昂志郎(FC東京U-18→筑波大) ▲17
・水戸
DF板倉健太(山梨学院高→東京国際大) ◎90
MF山本隼大(名古屋高→専修大) ▽84
※昨季特別指定選手として15試合1得点
MF川上航立(帝京長岡高→立正大) ◎90
DF沖田空(鹿島ユース→筑波大) ▲6 1G
MF多田圭佑(矢板中央高→立正大) ▲6
▼藤枝MYFC 0-2 徳島ヴォルティス
出場者なし
▼サガン鳥栖 0-1 ベガルタ仙台
・鳥栖
DF安藤寿岐(鳥栖U-18→筑波大) ◎90
DF井上太聖(堀越高→順天堂大) ▲45
※昨季特別指定選手としてJ1リーグ戦1試合出場
FW新川志音(RIP ACE→鳥栖U-18在籍中) SUB
▼V・ファーレン長崎 3-2 ロアッソ熊本
・熊本
FW半代将都(大津高→筑波大) ◎90
FW渡邉怜歩(静岡学高→鹿屋体育大) ▽59
DF李泰河(履正社高→朝鮮大) SUB
MF根岸恵汰(浦和ユース→仙台大) SUB
▼愛媛FC 0-1 カターレ富山
・富山
MF竹中元汰(米子北高→関西福祉大) ▽62
▼FC今治 0-1 ブラウブリッツ秋田
・今治
MF笹修大(札幌大谷中→札幌大谷高) ▲12
・秋田
DF畑橋拓輝(三菱養和SCユース→国士舘大) SUB
▼大分トリニータ 2-0 北海道コンサドーレ札幌
・大分
MF有働夢叶(興國高→中京大) ▽89 1G
昨季昨季特別指定選手として12試合出場
・札幌
MF木戸柊摩(札幌U-18→大阪体育大) ▽62