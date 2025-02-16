¡È¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¥¥Ä¥¤¡ÉÊóÆ»¤ËÄ«¥É¥é¶¦±é¤Î¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡×
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¥¥Ä¥¤¡É¤È½µ´©»ï¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¡¢MC¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¤«¤é¡ÖÄ«¥É¥é¤Ç¥®¥ã¥ëÌò¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÞÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ä«¥É¥é¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¹âÅÄ¤Ï¡ÖNHK¤¸¤ã¤ó¡ª¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡¡¡¡
Æ±¤¸¤¯MC¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¥¥Ä¥¤¤È¤«¡¢¤Í¤§¡¢½µ´©»ï½Ð¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¹¤´¤¤µ¤¤µ¤¯¤Ê»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¾å¾Â¤Ï¡ÖÇä¤ì¤Ã»Ò¤ä¤«¤é¡¢½ñ¤«¤ì¤ó¤Î¤ä¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤â¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡£°¸ý¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡£¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ë¡£¤Ï¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢¾å¾Â¤â¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ä¤ï¡£µ¤¤Ë¤·¤È¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ø¤ó¤Ê¡×¤È¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤«¡¢¤¢¤ó¤¿¤Ï¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¡¢MC¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¤«¤é¡ÖÄ«¥É¥é¤Ç¥®¥ã¥ëÌò¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÞÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ä«¥É¥é¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¹âÅÄ¤Ï¡ÖNHK¤¸¤ã¤ó¡ª¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡¡¡¡
¾å¾Â¤Ï¡ÖÇä¤ì¤Ã»Ò¤ä¤«¤é¡¢½ñ¤«¤ì¤ó¤Î¤ä¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤â¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡£°¸ý¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡£¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ë¡£¤Ï¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢¾å¾Â¤â¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ä¤ï¡£µ¤¤Ë¤·¤È¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ø¤ó¤Ê¡×¤È¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤«¡¢¤¢¤ó¤¿¤Ï¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£