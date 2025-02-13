¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¡¢184±ß50Á¬¡¡2½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬13ÆüÈ¯É½¤·¤¿10Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢Á°½µÄ´ºº¤ÈÈæ¤Ù10Á¬°Â¤¤184±ß50Á¬¤À¤Ã¤¿¡£2½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤ÏÀÐÌý¸µÇä¤ê²ñ¼Ò¤ËÊä½õ¶â¤ò»Ùµë¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤Î²Á³Ê¤ò185±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ð»º¾Ê¤ÏÊä½õ¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð202±ß40Á¬¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢25Æ»ÉÜ¸©¤Ç²¼Íî¤·¡¢15ÅÔ¸©¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£7¸©¤¬²£¤Ð¤¤¡£ºÇ°ÂÃÍ¤Ï´ä¼ê¸©¤Î177±ß20Á¬¤Ç¡¢ºÇ¹âÃÍ¤Ï¹âÃÎ¸©¤Î193±ß80Á¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÚÌý¤ÏÁ°½µÄ´ºº¤«¤é10Á¬°Â¤¤164±ß20Á¬¡£ÅôÌý¤Ï18¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ê°ìÈÌÅª¤Ê¥¿¥ó¥¯1¸ÄÊ¬¡ËÅö¤¿¤ê2282±ß¤Ç²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£