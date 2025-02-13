¡Ö·üÇ°¤Ï¾ï¤Ë¡Ä¡Ä¡×ÈÖÁÈÆâÍÆÊÑ¹¹¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù ¤ËÓñ¤«¤ì¤ë¡É¸Â³¦Àâ¡É
¡Ö·üÇ°¤Ï¾ï¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¤¬£²·î£²Æü¤ËÆÍÇ¡¡¢°ìÉôÈÖÁÈÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ù¤¬»²²Ã¤·¤¿´Ú¹ñ¥í¥±¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¤Î£´»þ´ÖÁ°¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤¬¤³¤¦¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡Ò»£±Æ¶¨ÎÏÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§»ö¹à¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÆü¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÊüÁ÷Ã×¤·¤Þ¤¹¡Ó
Æ±Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÁí½¸ÊÔ¡×¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢¸ø¼°X¤Ï£²·î£·Æü¤Ë¡Ú2025Ç¯£²·î£²Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ò£²·î£²Æü¤Î¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Î¥í¥±´ë²è¤Ç¤Î¶¨ÎÏÀè¤¬¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÅý°ì¶µ²ñ¤Î´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤´»ØÅ¦¤¬³°Éô¤«¤é¤¢¤ê¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤òµÞ¤¤çÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¥í¥±¶¨ÎÏÀè¤ÎÃÄÂÎ¤ËÄ¾ÀÜÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤âÅý°ì¶µ²ñ¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î³Î¾Ú¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ÆÈ¼«¼èºà¤Î¾ðÊó¤ä¹ñÆâ¤Î¸½ºß¤Î¾õ¶·¤â´Þ¤á¤ÆÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢Åö´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤âÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤È½ÃÇ¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ó
º£²ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼õ¤±¡¢À©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï ¡Ö·üÇ°¤Ï¾ï¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡× ¤È¸À¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶ÉÆâ¤Ç¤Ï ¡Øµ¯¤³¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æµ¯¤¤¿¡Ù ¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù ¤ÏÊ¸»ú¤É¤ª¤ê ¡¢À¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÆÍ·â¤·¡¢´ë²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡È¥¤¥Ã¥¿¤Ã¤¤ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌµ´ü¸Â¤Î¥í¥±¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥±¥¤¥±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯£³·î¤Ë¤Ï¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê39¡Ë¤Î¥³¥ó¥´¶¦ÏÂ¹ñ¡¦¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥í¥±¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÂç»È´Û¿¦°÷¤«¤é¡ØÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤È°ã¤¦¡Ù¤È¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò·üÇ°
Æü¥Æ¥ì¤ÏÅö½é¡¢¡Ö¥³¥ó¥´¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÀìÌ³¤Ç¤¢¤ëÊ¡ÅÄÇîÇ·»á¡Ê63¡¦¸½ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï¡¢
¡Ö¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÂç»È´Û¤«¤é¡ØÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤È°ã¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¤´ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡£¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥í¥±¤ÎÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡×
¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¡£¡ÖÈÖÁÈ¥í¥±¤Ï¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÅö¼Ò¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¶µ·±¤ÏÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÄ¹´ü³¤³°¥í¥±¤Î´ë²è¤òËè½µÊüÁ÷¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³ÎÇ§ºî¶È¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë·üÇ°¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¼Â¤Ï¡¢·üÇ°¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¸À¤¦¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î½÷À·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡Ö²¹ÀôÆ±¹¥²ñ¡×¤Ê¤ë´ë²è¤¬°ìÉô¤Ç¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
³Î¤«¤Ë¡Ö²¹ÀôÆ±¹¥²ñ¡×¤Ï²á¹ó¤À¡£Íá°á»Ñ¤Ç¶Ë´¨¤ÎÃÏ¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢É¹¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÓ¤Ç±Ë¤¬¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÁêËÐ¤ò¤È¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¡£Â¾ÈÖÁÈ¤ÇÃËÀ·Ý¿Í¤¬¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ³¥²¡¼¥à°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡ÖÌë¤ÏÌë¤Ç¡¢²¾Áõ¤ò¤·¤Æ¤Î¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤ä¡¢¹çÆ±¤Ç¤Î³Ú´ï±éÁÕ¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥±´ü´ÖÃæ¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉµÙ¤à²Ë¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É²á¹ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡Ê54¡Ë¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ø¥Ð¥Ð¥¢¡Ù¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ý¿Í¤À¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎ¤ò¤Ï¤ë¤³¤È¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿±é½Ð¤òÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¡£¡Ç07Ç¯¤Î³«»Ï¤«¤éº£Ç¯¤Ç18Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤±é½Ð¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡Ö´ë²è¤Ë¤â¸Â³¦¡×¤ÎÀ¼¤¬
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈÉôÌç¤Ç¾ï¤Ë¡Ö½µ´Ö»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê¥ª¥ê¥³¥ó¡Ë¤Î£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¿Ô¤¤º¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¡È¤¢¤ëÆÃ°Û¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢´ë²è¤ÈÁí¹ç±é½Ð¤ÏÆ±¶É¼Ò°÷¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¶ÉÀìÌç¶É¼¡Ä¹¤Ç¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤Î¿ÍÊª¤¬¤º¤Ã¤ÈÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤â¡¢ÍÌ¾½÷Í¥¤ÎÉ×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÇä¤ì¤Ã»Òºî²È¤ÎÊý¤¬¡¢¤Û¤Ü°ì¿Í¤Ç´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÊüÁ÷ºî²È°ì¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºî²È¤µ¤ó¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¯¡¢¡Ø´ë²è¤Ë¸Â³¦¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ëºî²È¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤¿Íºà¤òÅÐÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë£±Ê¬´Ö¤Î¿¼¥¤¥¤ÏÃ¡Ù¤ä¡ØÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡Ù¤Ê¤É°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤·¡¢¤³¤Î£³·î¤Ë¤Ï¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù¤Î½ªÎ»¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡£
¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù ¤¬»ëÄ°Î¨¤ò²Ô¤®Â³¤±¤Æ¤¤¿Í¥ÅùÀ¸ÅªÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÏÀ¤òÐØ¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¡¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä´ë²èÆâÍÆ¤Ë¥á¥¹¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£