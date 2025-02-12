Ãæ¹ñÁÈ¿¥¡¢Íñ»Ò¤ò¶¯À©ºÎ¼è¤«¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¼óÅÔ¤Ç¥¿¥¤¿ÍÈï³²
¡¡¡Ú¥Ð¥ó¥³¥¯¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤¬¡¢»Ò¶¡¤òË¾¤à¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¡ÖÂåÍýÊì¡×¤È¤·¤Æ¹âµë¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¥¿¥¤¿Í½÷À¤é¤Ë»ý¤Á¤«¤±¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ê¥°¥ë¥¸¥¢¡Ë¤Î¼óÅÔ¥È¥Ó¥ê¥·¤Ç¼«Í³¤òÃ¥¤¤¶¯À©Åª¤ËÍñ»Ò¤òÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬12Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î½÷À»Ù±çÃÄÂÎ¡Ö¥Ñ¥¦¥£¡¼¥Ê¡¦¥Û¥ó¥µ¥°¥ó»Ò¶¡½÷ÀºâÃÄ¡×¤¬Èï³²¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±ºâÃÄ¤Ï¡ÖÌó100¿Í¤Î¥¿¥¤¿Í½÷À¤¬Èï³²¤ËÁø¤¤¡¢¤Þ¤ÀÂ¿¿ô¤¬Êá¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÅ°ÄìÁÜºº¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤é¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¡ÖÂåÍýÊì¤È¤·¤Æ½Ð»º¤¹¤ì¤Ð·×40Ëü¡Á60Ëü¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó180Ëü±ß¡Á270Ëü±ß¡Ë¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¹¹ð¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ËÅÏ¹Ò¤·¤¿¡£