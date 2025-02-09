¡ÚÂç¼ê¥áー¥«ー¡ÛÂÑ¿å¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ö nubia Pad SE¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£1ÅÀµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡Ä¡Ä
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡Ö¡ÚÂç¼ê¥áー¥«ー¡ÛÂÑ¿å¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ØNubia Pad SE¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£1ÅÀµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÂê¤·¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÎAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢Nubia Pad SE¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¤½¤Î¹âµé´¶¤È¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ôー¥«ー¤Î²»¼Á¤òÆÃ¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª´¶¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¤³¤ÎNubia Pad SE¤Ï¡¢¶âÂ°À½¤ÎÇØÌÌ¤äIP42Åùµé¤ÎÀ¸³èËÉ¿å»ÅÍÍ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢²Á³Ê¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ð¥¤¥ó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ëL3¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£Â¿¤¯¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î²òÁüÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤òÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ7510mAh¤ä22.5W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅµ¡Ç½¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¤ÎÀÇ½¤Î¹â¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀÇ½¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¥ï¥¤¥É¥Ð¥¤¥ó¤ÎÌäÂê¤òºÆÅÙ¶¯Ä´¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤ÎÉ¾²Á¤ò58ÅÀ¤È¤·¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ð¥¤¥ó¤¬¤³¤ìL1¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢65ÅÀ¤°¤é¤¤¤Ä¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£²ó¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¸ÍÅÄ»á¤¬¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤È¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÆâ½ïÏÃÊ¹¤¤¿¤¤Êý¡¢¤¼¤Ò²ÃÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥¹¥¯¥íー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤ëÆâÍÆ¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ì¥Ó¥åー¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥ï¥¤¥É¥Ð¥¤¥óÌäÂê¤¬°ìÁØ¤Î½ÉÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎNubia Pad SE¤Ï¡¢¶âÂ°À½¤ÎÇØÌÌ¤äIP42Åùµé¤ÎÀ¸³èËÉ¿å»ÅÍÍ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢²Á³Ê¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ð¥¤¥ó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ëL3¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£Â¿¤¯¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î²òÁüÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤òÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ7510mAh¤ä22.5W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅµ¡Ç½¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¤ÎÀÇ½¤Î¹â¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀÇ½¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¥ï¥¤¥É¥Ð¥¤¥ó¤ÎÌäÂê¤òºÆÅÙ¶¯Ä´¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤ÎÉ¾²Á¤ò58ÅÀ¤È¤·¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ð¥¤¥ó¤¬¤³¤ìL1¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢65ÅÀ¤°¤é¤¤¤Ä¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£²ó¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¸ÍÅÄ»á¤¬¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤È¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÆâ½ïÏÃÊ¹¤¤¿¤¤Êý¡¢¤¼¤Ò²ÃÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥¹¥¯¥íー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤ëÆâÍÆ¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ì¥Ó¥åー¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥ï¥¤¥É¥Ð¥¤¥óÌäÂê¤¬°ìÁØ¤Î½ÉÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ú¤³¤ÎÀÇ½¤Ç°Â¤¤¡ª¡Û¹âÀÇ½¤ÊRyzenÅëºÜ¥ß¥ËPC¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡£¡ÖGEEKOM A6¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÄ¶·ÚÎÌ¡ÛCopilot+PC¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖFMV Note U¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£Ä¶·ÚÎÌ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°¤âÄ¹¤¤ÍýÁÛÅª¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Îー¥È¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Ú¤³¤ìÍß¤·¤¤¡ª¡Û¤¹¤´¤¤ÀÇ½¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥¹¥Þ¥Û¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÖREDMAGIC 10 Pro¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸ÍÅÄ³Ð¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÅÄ³Ð»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌòÃø½ñ150ºý°Ê¾å¡¢Ï¢ºÜ·î´Ö30ËÜ°Ê¾å¹¥É¾¼¹É®ÃæITµ¡´ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯Ä¶¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡Ú¿É¸ý¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¡£»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤É¤Î¥ï¥¶¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª