µ»½Ñ¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤â¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤½¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡©¹â¿Ü´´Ìï°å»Õ¤¬¼¨¤¹¸½Âå¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öµ»½Ñ¤¬¿ÊÊâ¤·¤Æ¥â¥Î¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿ÊØÍø¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸½Âå¿Í¤¬ÉÔ¹¬¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ô¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¿Ü»á¤Ï¡¢Êª¼ÁÅª¤Ë¤ÏË¤«¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½Âå¿Í¤¬¹¬Ê¡¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÂ¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÉÔ¹¬¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¹â¿Ü»á¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²÷Å¬¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤òÎã¤Ëµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¶õÄ´ÀßÈ÷¤ä²÷Å¬¤Ê¿©»ö¤Ê¤É¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÉÔ°Â¤ä¿´¤ÎÉÔËþ¤òÊú¤¯¸½Âå¿Í¤ËÃåÌÜ¡£¡Ö²áµî¤Î¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤¬¼«Ê¬¤è¤ê·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤È¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤òÂ¾¿Í¤Î´ð½à¤ÇÉ¾²Á¤»¤º¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤¦¾ðÊó¤äÊØÍø¤µ¤¬µÕ¤ËÉÔ¹¬¤ò¾·¤¯¤È¤·¡¢¡ÖAI¤äSNS¤¬È¯Å¸¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¿Í¤Î¾ðÊó¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Èæ³Ó¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ç¾Æâ¤Î¹¬Ê¡Êª¼Á¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¿çÌ²¡¢±¿Æ°¡¢¿©»ö¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÁÃÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ÎÂçÀÚ¤µ¤â¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¹â¿Ü»á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î´ð½à¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Êª¼ÁÅª¤ÊË¤«¤µ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¿Ü»á¤Ï¡¢Êª¼ÁÅª¤Ë¤ÏË¤«¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½Âå¿Í¤¬¹¬Ê¡¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÂ¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÉÔ¹¬¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¹â¿Ü»á¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²÷Å¬¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤òÎã¤Ëµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¶õÄ´ÀßÈ÷¤ä²÷Å¬¤Ê¿©»ö¤Ê¤É¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÉÔ°Â¤ä¿´¤ÎÉÔËþ¤òÊú¤¯¸½Âå¿Í¤ËÃåÌÜ¡£¡Ö²áµî¤Î¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤¬¼«Ê¬¤è¤ê·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤È¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤òÂ¾¿Í¤Î´ð½à¤ÇÉ¾²Á¤»¤º¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤¦¾ðÊó¤äÊØÍø¤µ¤¬µÕ¤ËÉÔ¹¬¤ò¾·¤¯¤È¤·¡¢¡ÖAI¤äSNS¤¬È¯Å¸¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¿Í¤Î¾ðÊó¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Èæ³Ó¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Ç¾Æâ¤Î¹¬Ê¡Êª¼Á¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Î¿çÌ²¡¢±¿Æ°¡¢¿©»ö¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÁÃÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ÎÂçÀÚ¤µ¤â¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¹â¿Ü»á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î´ð½à¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Êª¼ÁÅª¤ÊË¤«¤µ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢µ»ö
¡Ú¶âÍ»½êÆÀ²ÝÀÇ30%¡Û¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¡É¤ª¤ª¤à¤Í¡É»¿À®¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö³Êº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤Ù¤¡×
º£Çã¤¦¤Ù¤¤ÏÍø²ó¤ê4.6%¤ÎÊÆ¹ñºÄ¡ª¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬Åê»ñ²ÈÌÜÀþ¤ÇÇ®ÊÛ
ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Î¡íÄ¾Èþ¡É¥Ê¡¼¥¹ÌäÂê¤È¤Ï¡©¶È³¦¤Î¸½¾õ¤Ë¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¤¬·Ù¾â
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÈþÍÆ³°²Ê°å¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£ ËÜ¶È¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ°Ê³°¤Ë¡¢¶Ú¥È¥ì¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¢·ÝÇ½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»þ»öÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¹â¿Ü´´Ìï°å»Õ»ëÅÀ¤Î°Õ¸«¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
youtube.com/@takasumikiya YouTube