¡Ö¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ø¡×¢ª»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖÉáÄÌ¡×¤Ë¤·¤Æ¡ª¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¤Ì¾Á°¡×¤ò»ý¤Ä½÷À¤ÎÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤ËÈ¿¶Á
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¿Æ¤Ë¤Ê¤ë³§ÍÍ¤Ø¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾Á°¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤·¤í¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¤¨¤ó¤É¤ì ¡Ê@endore_domingo¡Ë¤µ¤ó¡£
¡Ú¶¦´¶¤ÎÀ¼¡Û¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¤Ì¾Á°¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È
¤¨¤ó¤É¤ì¤µ¤ó¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï5460Ëü°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
Ì¾Á°¤Ë¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¢ª¡Ö¿Æ¤¬²þÌ¾¡×¤ò¡ª
¡ã°Ê²¼¡¢¤¨¤ó¤É¤ì¤µ¤ó¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤è¤ê¡ä
¡Ã¯¤Ç¤âÆÉ¤á¤ë´Á»ú¤Ë¤»¤è¡£
¢¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤È¤«ÁÀ¤¦¤Ê¡£
£¿Í´Ö¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤·¤í¡£
¡Ö°Ê¾å¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ø¹Ô¤¯¤ÈÉ¬¤º1É¤¤Ï¤¤¤ëÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥ª¥Ð¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤ÎÃé¹ð¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤á¤È¤±¡×
¡ÖÌ¾¾è¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¡Ø¤¦¤Á¤Î¸¤(Ç)¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°w¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¡¢Ì¾ÉÕ¤±¤¿¿Æ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤Ì¾Á°¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤ªÁ°¡Ê¿Æ¡Ë¤¬²þÌ¾¤·¤í¡£¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤í¡©¡¡¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ì¤è¡£´ñ¤ò¤Æ¤é¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ê¤ó¤¾¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂÛÈ¡Ê¤«¤»¡Ë¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤ó¤¾¡×
¡Ö°¦¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤Ë¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÄÁÌ¾¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø»ä¤Î¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤è¡ª°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡Ù¤È¸ÀÍÕ¤ÈÂÖÅÙ¤òÁ÷¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¤è¤¯¤¢¤ëÌ¾Á°¤À¤Ã¤¿¤«¤é¢«¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ä¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ë²þÌ¾¤¹¤ì¤Ð¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡ÖÌ¾ÉÕ¤±¤È¤Ï¡Ø¿Æ¤Î´ê¤¤¤ò¤Î¤»¤ë¤â¤Î¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø»Ò¤Î·ò¤ä¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òµ§¤ë¤â¤Î¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¤¬¸¶°ø¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¿É¤¤»×¤¤¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¿Æ¤ÎÌòÌÜ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ä¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¼«²æ¤âÄê¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÄÁÌ¾¤Ê¤ó¤ÆµÔÂÔ°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¸¤Ç¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀº¿À¾õÂÖ¤À¤è¡×
¡ÖÄÁÌ¾¡×¤Ï°ì¼ï¤ÎµÔÂÔ
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¨¤ó¤É¤ì¤µ¤ó¤â¡Ö²þÌ¾¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¼êÂ³¤¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤·¤¿Ì¾Á°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤µ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï°ä´¸¤Î°Õ¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£
¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¡¢Ì¾ÉÕ¤±¤¿¿Æ¤Ï´û¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÇËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏµÔÂÔ¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¡Ê¤¨¤ó¤É¤ì¤µ¤ó¡Ë
¤¨¤ó¤É¤ì¤µ¤ó¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÌ¾Á°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÂ±¡¡Ê¿Í´ÖÍÑ¡Ë¤ÎÂÔ¹ç¼¼¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤ëÅÙ¤Ë»ëÀþ¤¬»É¤µ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¢¤Î¿Í¤ÎÌ¾Á°¡¢¡»¡»¤À¤Ã¤Æ¡Ù¡Ø¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌ¾Á°¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤À¤±¾®À¼¤Ç¤âÉÂ±¡¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤ÏÀÅ¤«¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â´·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Â¾¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ³«¤Ä¾¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤¾õÂÖ¤À¤È¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ê¤¨¤ó¤É¤ì¤µ¤ó¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤¬¹Í¤¨¤¿¤½¤Î¡ÖÌ¾Á°¡×¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬À¸³è¤·¤Æ¤ß¤Æ
¡ÖÌ¾ÉÕ¤±¤Ï¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¨¤ó¤É¤ì¤µ¤ó¤ÎÁÊ¤¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ¾Á°¤Ç¤â¿Æ¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Æ¤Ä¤±¤¿Ì¾Á°¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢Â¾¼Ô¤¬¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦¤Î¤ÏÌîÊë¡×¡Ö°ìÈ¯¤ÇÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÇÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÌ¾Á°¤Ï°ì²ó¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤ËÉÄ»ú¤òËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤ª»ÒÍÍ¤ËÌ¾ÉÕ¤±¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤¬¹Í¤¨¤¿¤½¤ÎºÇ¹â¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬ºÇÄã1¥ö·î¡¢À¸³è¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÉÔÊØ¤¬¤Ê¤¯ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¤´Ö¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£Ì¾ÉÕ¤±¤ëÁ°¤Ë°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤¯¹Í¤¨¡¢¼þ°Ï¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¡¢»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¿Æ¤Î°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤¨¤ó¤É¤ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÌ¾Á°¡×¤Ç¶ì¤·¤à¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡ÖÌ¾Á°¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¨¤ó¤É¤ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Çµ¤·Ú¤ËÅê²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¿±þ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢ÉÝ¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¶±¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÄÁÌ¾¤òÌ¾ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÌäÂêÄóµ¯¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤â¤·º£¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¡Ù¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¿Æ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤â¤è¤·¡¢²þÌ¾¼êÂ³¤¤ò¼êÅÁ¤ï¤»¤ë¤â¤è¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ë½ÎÏ¤ËÁÊ¤¨¤ë¤Î¤À¤±¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡×¡Ê¤¨¤ó¤É¤ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÌ¾Á°¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¤ê¡¢ÄÁÌ¾¤Ç¶ì¤·¤à¿Í´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¨¤ó¤É¤ì¤µ¤ó¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖÌ¾Á°¡×¤Ç¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢¤¨¤ó¤É¤ì¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢16Ëü3Àé°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëÌ¾Á°¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶¦´¶¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡Ú¡Á¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¡Á¡Û
¡Öº£»þ¤ÎÌ¾Á°¤À¤Í¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×¡Ö¤´·»Äï¤ÎÌ¾Á°¤âÆ±¤¸·ÏÅý¡©¡×
ÆÃ¤Ë²Ä°¦¤²¤â²¿¤â¤Ê¤¤¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂ¾¤Î·»Äï¤ÏÉáÄÌ¤ÎÌ¾Á°¤Ê¥ª¥Ð¤Á¤ã¤ó¡Ê40Âå¸åÈ¾¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡ÁÆ°ÊªÉÂ±¡ÊÔ¡Á¡Û
¡ÖÀèÄøµÆþ¤·¤ÆÄº¤¤¤¿½é²óÌä¿ÇÉ¼¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ªÌ¾Á°¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÌ¾Á°¤òµÆþ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡Á¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡Ä¡Ê³°¹ñ¿Í¡©¡Ë¡×
¼õÉÕ¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¡¢º®Íð¤µ¤»¤Æ¤¹¤Þ¤ó¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¡ÁÆ°ÊªÉÂ±¡ÊÔ2¡Á¡Û
¿Ç»¡¼¼¤Ë¤Æ¢ª¡Ö¿·Æþ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÌ¾Á°¤Ï¡»¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤«¡£²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Ê¥«¥ë¥ÆµÆþ¡Ë¡×¡Ö¡»¡»¡»¤Ï»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢¤³¤Î»Ò¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥¢¥ë¥Ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡Ä¡Ê¥Þ¥¸¤«¡Ë¡×
¥«¥ë¥Æ¤ÎÌ¾Á°ÉôÊ¬¡¢2½ÅÀþ°ú¤«¤ì¤Æ½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È½¤Àµ±Õ»È¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¡ÁÁò¼°ÊÔ¡Á¡Û
°¦Ç¡Ê23ºÐ¡Ë¤¬¾¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¥Ú¥Ã¥ÈÁòµ·²°¤ØÅÅÏÃ¢ª»ô¤¤¼ç¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤ÇÅú¤¨¤ë¢ª¡Ö¤¢¡¢Ç¥Á¥ã¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¢ªÇ¥Á¥ã¥ó¤ÏÊÌ¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¢ªÁòµ·²°¡¢Ê¿¼Õ¤ê¡£
¤³¤¦¤¤¤¦Èá·à¡Ê´î·à¡Ë¤¬µ¯¤³¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤è¡ª
¡Ö»Ò¤É¤â»þÂå¤Ï¡ÉÊÑ¤ÊÌ¾Á°¡É¤È¸À¤ï¤ì¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×
¡ã°Ê²¼¡¢¤¨¤ó¤É¤ì¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¿ô¡¹¡ä
¡Ö»ä¤âÊÑ¤ÊÌ¾Á°¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ËÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤ÉáÄÌ¤Î¿ÍÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×
¡Ö»ä¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ì¾Á°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¾ï¤Ë¡ÉÊÑ¤ÊÌ¾Á°¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢³Ø¹»½éÆü¤Î¼ø¶È¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÀèÀ¸¤Ë»Ø¤µ¤ì¤ë¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁë¸ý¤Ç¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡Ø°ÑÇ¤¾õ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÉ¬¤ºÊ¹¤«¤ì¤ë¡×
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤òÏ¢¤ì¤Æ¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¡Ø¥ª¥ê¥ª¥óµ¢¤ë¤è¡Á¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ó¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤À¤é¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯ÍÄÃÕ±à»ù¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÀ¼¤ÇÊÖ»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î»Ò¤Ï40¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥ª¥ê¥ª¥ó¤«¡Á¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾Á°¡¢Ã¯¤è¤ê¤â»ä¡Ê¿Æ¡Ë¤¬¸Æ¤ÖÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¥¥é¥¥é¤ò¶«¤Ö¤Î¤Ï¤³¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¿¤á¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤É¥Î¡¼¥Þ¥ë¤ÊÌ¾Á°¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÉáÄÌ¤ÇµÕ¤Ë¼þ¤ê¤È¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡×
¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤¬¡ÖÀ¸»à¡×¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â
¡Ö¶µ°é´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î10Âå¡¢³§¤ªÌ¾Á°¤¬¥¥é¥Ã¥¥é¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Î¹ñ¤ä¤Í¤ó¡ª¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¤Ï¿Æ¤Î½êÍÊª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤½¤Î»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×
¡Ö¥¥é¥¥é¥Í¡¼¥à¤À¤È²¿¤¬¤Þ¤º¤¤¤«¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÏÃ¤¬°ìÎã¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¡Ä¡£ËÜ¿Í¤Ë°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡õ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¿ÆÂ²¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ê¥«¥ë¥Æ¤Ë½ñ¤¤¤¿Ì¾Á°¡ÊÆÉ¤ß¡Ë¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢´µ¼Ô¼è¤ê°ã¤¨ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤Îµ½Ò¤òÄûÀµ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼£ÎÅ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ã¤ÆÏÃ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ¸Â¸Î¨¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ëÏÃ¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤Ç¤âÆÉ¤á¤Æ¤ï¤«¤ëÌ¾Á°¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿Lmaga.jp¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¤Ï¤ä¤«¤ï ¥ê¥å¥¦¡Ë