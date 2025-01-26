À¶¿å¡¢Ä¹ºê¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡Ä32ºÐDFÆó¸«¹¨»Ö¤¬¸½Ìò°úÂà¡Ö¸å²ù¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡×
¡¡FCº£¼£¤Ï26Æü¡¢DFÆó¸«¹¨»Ö(32)¤¬2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤ÎÆó¸«¤ÏÆàÎÉ°é±Ñ¹â¡¢ºåÆîÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢14Ç¯¤Ë¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢23Ç¯¤Ëº£¼£¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏJ3¥ê¡¼¥°8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢º£¼£¤Î¤ÎJ2½é¾º³Ê¤Ë¿ÔÎÏ¡£¸½Ìò°úÂà¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ò°úÂà¤¹¤ë·èÃÇ¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯Âç¹¥¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥È¥é¥ëFCÆàÎÉ¡¢¹âÅÄFC¡¢ÆàÎÉ°é±Ñ¹â¹»¡¢ºåÆîÂç³Ø¡£»ä¤¬¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤â³ØÀ¸»þÂå¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ØÆ³¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¤´»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ç¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ ¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¢FCº£¼£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¤Î´î¤Ó¡¢»þ¤Ë¤ÏÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¶ì¤·¤ß¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿´¤«¤éÂº·É¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤âÀ¼¤ò¸Ï¤é¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤Î11Ç¯´Ö¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸å²ù¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë»ö¤¬´ò¤·¤¤¤·¡¢¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò°é¤Æ¤âÂçÊÑ¤ÊÃæ1ÈÖ¶á¤¯¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ó¤Ê»þ¤âÌ£Êý¤Çµï¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»ö¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üDFÆó¸«¹¨»Ö
(¤Õ¤¿¤ß¡¦¤Ò¤í¤·)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
180Ñ/76kg
¢£À¸Ç¯·îÆü
1992Ç¯3·î20Æü(32ºÐ)
¢£½Ð¾ìÎò
¢£·ÐÎò
J1¥ê¡¼¥°:82»î¹ç2ÆÀÅÀ
J2¥ê¡¼¥°:97»î¹ç1ÆÀÅÀ
J3¥ê¡¼¥°:22»î¹ç
¥«¥Ã¥×Àï:25»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:16»î¹ç1ÆÀÅÀ
¥»¥ó¥È¥é¥ëFCÆàÎÉ-¹âÅÄFC-ÆàÎÉ°é±Ñ¹â-ºåÆîÂç-ÀçÂæ -À¶¿å-Ä¹ºê-º£¼£
¡¡ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤ÎÆó¸«¤ÏÆàÎÉ°é±Ñ¹â¡¢ºåÆîÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢14Ç¯¤Ë¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢23Ç¯¤Ëº£¼£¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏJ3¥ê¡¼¥°8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢º£¼£¤Î¤ÎJ2½é¾º³Ê¤Ë¿ÔÎÏ¡£¸½Ìò°úÂà¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ó¥È¥é¥ëFCÆàÎÉ¡¢¹âÅÄFC¡¢ÆàÎÉ°é±Ñ¹â¹»¡¢ºåÆîÂç³Ø¡£»ä¤¬¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤â³ØÀ¸»þÂå¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ØÆ³¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¤´»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ç¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ ¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¢FCº£¼£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¤Î´î¤Ó¡¢»þ¤Ë¤ÏÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¶ì¤·¤ß¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿´¤«¤éÂº·É¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤âÀ¼¤ò¸Ï¤é¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤Î11Ç¯´Ö¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸å²ù¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë»ö¤¬´ò¤·¤¤¤·¡¢¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò°é¤Æ¤âÂçÊÑ¤ÊÃæ1ÈÖ¶á¤¯¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ó¤Ê»þ¤âÌ£Êý¤Çµï¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»ö¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡üDFÆó¸«¹¨»Ö
(¤Õ¤¿¤ß¡¦¤Ò¤í¤·)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
180Ñ/76kg
¢£À¸Ç¯·îÆü
1992Ç¯3·î20Æü(32ºÐ)
¢£½Ð¾ìÎò
¢£·ÐÎò
J1¥ê¡¼¥°:82»î¹ç2ÆÀÅÀ
J2¥ê¡¼¥°:97»î¹ç1ÆÀÅÀ
J3¥ê¡¼¥°:22»î¹ç
¥«¥Ã¥×Àï:25»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:16»î¹ç1ÆÀÅÀ
¥»¥ó¥È¥é¥ëFCÆàÎÉ-¹âÅÄFC-ÆàÎÉ°é±Ñ¹â-ºåÆîÂç-ÀçÂæ -À¶¿å-Ä¹ºê-º£¼£