¥¹¥º¥­ ¥½¥ê¥ª/¥½¥ê¥ª ¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡Í½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¤¬¿Ê²½¡ª Ãæ¿È¤¬Ç»¤¤»ÅÍÍÊÑ¹¹

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)



 

¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤ÎÀè¶î¤±¤¬¡Ö¥½¥ê¥ª¡×


 

¥¹¥º¥­¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Î¡Ö¥½¥ê¥ª/¥½¥ê¥ª¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¡×¤ò°ìÉô»ÅÍÍ¤òÊÑ¹¹¤·ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£

¥¹¥º¥­ ¥½¥ê¥ª¤Ï¡¢Î¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ò¤â¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÂ°¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¡£¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¥½¥ê¥ª¤À¤Ã¤¿¡£

¤·¤Ð¤é¤¯¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ï¥½¥ê¥ª¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤È¤¤¤¨¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤ò³Î¿®¤·¤¿¥È¥è¥¿/¥À¥¤¥Ï¥ÄÏ¢¹ç¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤È¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ß¡¼¡¢¥È¡¼¥ë¤ò2016Ç¯11·î¤ËÅêÆþ¡£

°µÅÝÅª¤Ê±Ä¶ÈÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥È¥è¥¿¤Ï¡¢¥¤¥Ã¥­¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò³ÈÂç¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÉÔÀµÌäÂêÁ°¤Î2022Ç¯ÅÐÏ¿¼Ö¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¥ë¡¼¥ß¡¼¤Ï¡¢Ìó11ËüÂæ¤âÈÎÇä¤·4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¥½¥ê¥ª¤ÏÌó4.2ËüÂæ¤òÇä¤ê15°Ì¤À¤Ã¤¿¡£

¥½¥ê¥ª¤È¥ë¡¼¥ß¡¼¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢Âç¤­¤Êº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ­Ç½±¾¡¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤Ê¤É±Ä¶ÈÎÏ¤Îº¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£

»ÅÍÍÊÑ¹¹Á°¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÈÎÇä¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÌó5.2ËüÂæ¡¢Á°Ç¯Èæ109.2¡ó¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï18°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥º¥­¤ÎÅÐÏ¿¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£





 

Í½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢ÁõÈ÷¤â½¼¼Â


 

¤µ¤Æ¡¢¿··¿¥¹¥º¥­ ¥½¥ê¥ª/¥½¥ê¥ª¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡ü¥Ç¥¶¥¤¥ó


¡Ö¥½¥ê¥ª¡×¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Î¥á¥Ã¥­¤ÎÇÛÃÖ¤ò²£Êý¸þ¤Ë¹­¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿­¤Ó¤ä¤«¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡£¥¹¥Ã¥­¥ê¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤ë¡£

¡Ö¥½¥ê¥ª ¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥Ã¥­¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î²Ã¾þ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Î©ÂÎÅª¤ÊÂ¤·Á¤È¾åµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡£²¡¤·½Ð¤·´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬¸ÄÀ­Åª¤À¡£

¼ÖÂÎ¿§¤Ï¡¢¡Ö¥½¥ê¥ª¡×¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ö¥ë¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ ¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯2¥È¡¼¥ó¥ë¡¼¥Õ¤ò¡¢¡Ö¥½¥ê¥ª ¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¡×¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ö¥ë¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ò¿·ÀßÄê¤·¤¿¡£



 

¡ü¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó


¥¹¥¤¥Õ¥È¤ËÅëºÜ¤·¤¿Z12E·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈCVT¤òºÎÍÑ¡£Ç³Èñ¤Ï22.0­Ò/L¡ÊFF¡¢WLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤ÈÇ³ÈñÀ­Ç½¤ò¹â¤á¤¿¡£Á´¥°¥ì¡¼¥É¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÅëºÜ¡£

 

¡ü°ÂÁ´µ¡Ç½


¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¤ÈÃ±´ã¥«¥á¥é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¸¡ÃÎÂÐ¾Ý¤ò¼ÖÎ¾¤äÊâ¹Ô¼Ô¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¼«Æ°ÆóÎØ¼Ö¤È¤·¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Î¸¡ÃÎ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥­¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥­¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÍ½ËÉ°ÂÁ´À­Ç½¤òÆÀ¤¿¡£

¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î±¿Å¾¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡Ë¡ÎÁ´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½¡¦Ää»ßÊÝ»ýµ¡Ç½ÉÕ¡Ï¤È¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±çµ¡Ç½¤òºÎÍÑ¡£

¤½¤ÎÂ¾¡¢ÄãÂ®»þ¥Ö¥ì¡¼¥­¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÊÁ°¿Ê¡¦¸åÂà¡Ë¤äÈ¯¿Ê¤ªÃÎ¤é¤»µ¡Ç½¡ÎÀè¹Ô¼Ö¡¦¿®¹æÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥ê¥ä¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥é¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤ÎÍ½ËÉ°ÂÁ´µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¡£



 

¡üµ¡Ç½¡¦ÁõÈ÷


¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤ÎºîÆ°¡¢²ò½ü¤ÎÁàºî¤ò»ØÀè¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¤ä¥Ö¥ì¡¼¥­¥Û¡¼¥ë¥É¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¹¥º¥­¶ÛµÞÄÌÊó¤ä¥ê¥â¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥êµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¥¹¥º¥­¥³¥Í¥¯¥È¤ËÂÐ±þ¡£

¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼Ï¢·È¡¢HDMIÆþÎÏÂÐ±þ¡¢¥¹¥º¥­¥³¥Í¥¯¥ÈÏ¢·Èµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÏ¢·È¥á¥â¥ê¡¼¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁ´¼Ö¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¡£

¸åÀÊ¤Ø¤Î²ÙÊª¤ÎÃÖ¤­Ëº¤ì¤Ê¤É¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¥ê¥ä¥·¡¼¥È¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤ò¥¹¥º¥­¼Ö¤È¤·¤Æ½éºÎÍÑ¡£





 

 

¿··¿¥½¥ê¥ª/¥½¥ê¥ª¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉÁª¤Ó¤È¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼


 

º£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ï¡¢Í½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î¿Ê²½¤äÇ³Èñ²þÁ±¡¢ÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤êÃæ¿È¤ÎÇ»¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¥½¥ê¥ª¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎMG¡¢Ãæ´Ö¤ÎMX¡¢ºÇ¾åµé¤ÎMZ¤Î3¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¡£¥½¥ê¥ª¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¤Ï¡¢MV¤Î1¥°¥ì¡¼¥ÉÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¥½¥ê¥ª¤Î¤ª´«¤á¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êMZ¡£¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡Ë¡ÎÁ´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½¡¦Ää»ßÊÝ»ýµ¡Ç½ÉÕ¡Ï¤ä¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥ê¥ä¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥é¡¼¥È¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿Í½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥­¡¢¸åÀÊ±¦Â¦¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥¢¡¢½÷À­¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤â¸À¤¨¤ëIR¥«¥Ã¥È¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àUV¡õIR¥«¥Ã¥È¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¤¬É¸½àÁõÈ÷¤À¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁõÈ÷¤Ï¡¢MX¤äMG¤Ç¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥óÁªÂò¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢MZ¤¬¤ª´«¤á¤È¤Ê¤ë¡£

¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï¡¢MZ¤ÏMX¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó20Ëü±ß¤Û¤É²Á³Ê¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¬½½Ê¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤­¤ë²Á³Êº¹¤È¤¤¤¨¤ë¡£MX¤äMG¤Ï¡¢Í½»»½Å»ë¤Ç¥·¥ó¥×¥ëÁõÈ÷¤Ç¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¸þ¤±¤À¡£

¿··¿¥½¥ê¥ª¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¤Ï1¥°¥ì¡¼¥ÉÀßÄê¤Ç¡¢ÁõÈ÷Îà¤Ï¥½¥ê¥ªMZ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¡£

¤Þ¤¿¡¢¥½¥ê¥ª/¥½¥ê¥ª¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ï¡¢¹âÃÍ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»¡¦Ãæ´ü¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤é¡¢¹âÃÍ¤Ç¤ÎÇäµÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤½¤¦¤À¡£

¥¹¥º¥­ ¥½¥ê¥ª vs ¥È¥è¥¿ ¥ë¡¼¥ß¡¼Å°ÄìÈæ³Ó¡ª

¥¹¥º¥­ ¥½¥ê¥ª¿·µìÈæ³Ó¡ª

¥¹¥º¥­¿·¼Ö¾ðÊó¡¦»î¾èÉ¾²Á°ìÍ÷

¥À¥¤¥Ï¥Ä ¥¿¥ó¥È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥í¥¹ VS ¥¹¥º¥­ ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢ Å°ÄìÈæ³Ó

¥¹¥º¥­ ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢vsÃæ¸Å¼Ö¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼ Æ±²Á³ÊÂÓÈæ³Ó

 

¥¹¥º¥­ ¥½¥ê¥ª/¥½¥ê¥ª¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È²Á³Ê¡¢Ç³Èñ¤Ê¤É


 




















































































µ¡¼ïÌ¾¥¨¥ó¥¸¥ó¶îÆ°ÊÑÂ®µ¡Ç³ÎÁ¾ÃÈñÎ¨
WLTC¥â¡¼¥ÉÁö¹Ô
¡Êkm/L¡Ë		Ç³ÎÁ¾ÃÈñÎ¨
JC08¥â¡¼¥ÉÁö¹Ô
¡Êkm/L¡Ë		¥¨¥³¥«¡¼¸ºÀÇ
¡Ê½ÅÎÌÀÇ¡Ë		²Á³Ê¡Ê±ß¡Ë
¥½¥ê¥ª
HYBRID MG1.2L
DOHC
µÛÇÓµ¤VVT
¡Ê¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë		2WDCVT22.025.650%1,926,100
4WD20.724.925%2,051,500
HYBRID MX2WD22.025.650%2,051,500
4WD20.724.925%2,176,900
HYBRID MZ2WD22.025.650%2,248,400
4WD20.724.925%2,593,800
 

¥½¥ê¥ª ¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È
HYBRID MV1.2L
DOHC
µÛÇÓµ¤VVT
¡Ê¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë		2WDCVT22.025.650%2,303,400
4WD20.724.925%2,648,800¢¨6

¡ö 2WD¤ÏÁ°ÎØ¶îÆ°¡£