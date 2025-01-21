¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÁûÆ°¤ÎÍ¾ÇÈ¡ÄAC¥¸¥ã¥Ñ¥óCMµÞÁý¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë°ìÊý¡Ö¤·¤Ä¤³²á¤®¡×¤ÎÀ¼¤â
¡Ö¤Ê¤«¤ä¤Þ¡¢¸¡Ì®¤ó¤Ç¤¹¡ª¤ß¤ã¡¼¡¼¡¼¤¯¡ª¡ª¡×¡¼¡¼¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡Ê46¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëAC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎCM¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡ª Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¶Ú¥È¥ì¿Í¸ý1640Ëü¿Í¡×¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ
¡¡ÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î´´Éô¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢CM¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Â³¡¹¤È¼«¼ÒCM¤òº¹¤·ÂØ¤¨¡¢Æ±¶É¤Ç¤Ï¹âÉÑÅÙ¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ËÁÆ¬¤ÎCM¡£ÆüËÜ¿´Â¡ºâÃÄ¤¬ºòÇ¯7·î¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö»Ù±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¸¡Ì®¤Ç¿´Ë¼ºÙÆ°¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤¹¤ë½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ß¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÈACº×¤ê¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¤Ý¤Ý¤Ý¤Ý¡¼¤ó¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¿Í´Ö¤À¤±¤É¡¢º£¤Ï¤Ê¤«¤ä¤Þ¤±¤ó¤ß¤ã¤¯¤ó¤¬Ç¾Æâ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¡Ô¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤¬¤É¤ó¤É¤óÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Õ¡Ô¥Õ¥¸¤ÇAC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤±¤ó¤ß¤ã¤¯¤ó²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤ë¤³¤È¤«¡¡¤à¤·¤í¤³¤ó¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ê·¼ÌØ³èÆ°¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤Î¹¥´¶ÅÙ¾å¤¬¤Ã¤¿¤ï¡ª¡Õ¡Ô¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎCM¤¬¸®ÊÂ¤ßAC¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤Æ¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯Âç¾¡Íø¤Ê¤ÎÁð¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤ÎÏª½Ð¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö2021Ç¯¤ËµÈËÜ¶½¶È¤òÂà¼Ò¸å¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤ËÈæ½Å¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¶¡¦¤¤ó¤Ë¤¯TV¡Ù¤Ï259Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¤Ç¡¢CM½Ð±é¤ä23Ç¯¡¢24Ç¯¤Ë¤ÏÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ú¥È¥ì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó Ãæ»³¶ÚÂÀÏº¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É»Å»ö¤Ï½çÄ´¡£ºòÇ¯²Æ¤Ë¤Ï²áµî¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ó¤Ë·¯ËÜ¿Í¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´Ë¤ä¤«¤Ë¥Ö¡¼¥à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Îº£²ó¤ÎCM¡£¤¤ó¤Ë·¯¤Î¶á¶·¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇµÞ·ã¤ÊÏª½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ô·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Õ¡Ô¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡AC¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÄ¾¸å¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤¬CM¤ò¼«½Í¤·¡¢AC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎCM¤¬Î®¤ì¤¿¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎËâË¡¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óCM¤Î¡Ö¤Ý¤Ý¤Ý¤Ý¡¼¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡Ô¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤«¤é¤À¡£
¡Ô¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤ÎAC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎCMÎ®¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯²á¤®¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢¤¤ó¤Ë·¯²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ä¤³²á¤®¤Æ¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¥¦¥Ê¥®¡×²½¤·¤Æ¤ë¤Î¤Û¤ó¤È²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡Õ¡Ô¡Ö¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡×¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤êÈà¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤¬È¯À¸Ãæ¡Õ¡Ô¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡Õ
¡¡ËÜ¿Í¤Ï°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤À¤¬¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¥Ö¡¼¥à¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡ª Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¶Ú¥È¥ì¿Í¸ý1640Ëü¿Í¡×¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¡¢¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤ÏÇ¯¼ý²¯Ä¶¤¨¡ªºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÎ¢¤Ë¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ö¡¼¥à¡Ä¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£