¡ÔÄ«¥É¥é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾Ú¸À¡Õ¶¶ËÜ´ÄÆà NHK¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×ÆÃÈÖ ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÌäÂê²Õ½ê¡É
¡¡NHK¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë »Å»ö¤ÎÎ®µ·¡×¡£ºòÇ¯12·î30Æü¡¢¡ÖÆÃÊÌÈÇ¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¼ç±é¤Ç¤¢¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤À¡£¤³¤ÎÆÃÈÖ¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¤½¤Ã¤ÈÃË¤Î¸ª¤Ë¿¨¤ì¡Ä¡×¿¼Ìë¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¶¶ËÜ´ÄÆà&ÃæÀîÂç»Ö¤Î¡È27cmº¹¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÁ´Éô¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡Ö7¥«·î´Ö¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤ÎÌÏÍÍ¤¬72Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ç¤Ë¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä«¥É¥é¤ÎÈÖÀë¤Î¿§¹ç¤¤¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÊ¸²½Éôµ¼Ô¡Ë
¶¶ËÜ´ÄÆà ©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
Ä«¥É¥é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÈÌäÂê²Õ½ê¡É¤ò»ØÅ¦
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏºòÇ¯10·îËö¤Ë¡¢¶¶ËÜ¤¬¸½¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»È¤¨¤Í¤¨¤Ê¡×¤È¼¸ÀÕ¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ç¯¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8¿Í°Ê¾å¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Âà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¡ÈÁÇ´é¡É¤òÊóÆ»¤·¤¿¡Ê½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¤ÈÈÝÄê¡Ë¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ç¤Ï¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÐ¼¤á¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½µ´©»ï¤Îµ»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«¿È¤Ø¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê²±Â¬¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÈÖÁÈÃæÈ×¤ËÎ®¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê²±Â¬¡×¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¶¶ËÜ¤¬¡¢Ä«¥É¥é¼ç±é½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎå¤Þ¤·¤âÎÈ¤Ë¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤³¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö¡Ê¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ï¡ËÈÖÁÈ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¼èºà¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤ò¤á¤°¤ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Î¡È²á¾ê¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë±é½Ð¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È²á¾ê±é½Ð¡É¤Î¾ÜºÙ¡¢ÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¼ÂºÝ¤Î¶¶ËÜ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤É¤ò¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë