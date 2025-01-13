¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û·è¾¡£Ð£ËÀï¤ÎÃæ·Ñ¤¬ÅÓÃæÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¸å¤ËºÆÅÙÊüÁ÷¤ÇÇÈÌæ¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Ê¡×
¡¡Âè£±£°£³²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢·è¾¡¡Ê¹ñÎ©¡Ë¤¬£±£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤ËÂÐ¤·¤Æ£±¡½£±¤«¤é±äÄ¹Àï¤Ç¤â·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º£Ð£ËÀï¤ò£¹¡½£¸¤ÇÀ©¤·¡¢£·Âç²ñ¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤Ë»Ä¤ë»àÆ®¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë»î¹çÃæ·Ñ¤¬£Ð£ËÀï¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ëÄ¾Á°¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ÎÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤¬Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤ÏÂç¹Ó¤ì¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼·è¾¡£Ð£ËÀï¤ÎºÇÃæ¤ËÃæ·Ñ½ªÎ»¤Ã¤Æ¤½¤ê¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÆü¥Æ¥ìºÇ°¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î£Ã£Í¡×¡ÖÆü¥Æ¥ì¤æ¤ë¤µ¤ó¡×¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Ï¤Þ¤¸¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Ê¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÐ±þ¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤¹³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£