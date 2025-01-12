¡Ú¥Ý¥ë¥Ã¥¯¥¹S¡Û¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤¬¥ª¡¼¥×¥ó½é¾¡Íø¡Ä¥á¥¤¥¯¥¢¥ê¡¼¥×¤ÏÍîÇÏ¶¥ÁöÃæ»ß
¡¡1·î12Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿10R¡¦¥Ý¥ë¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ê4ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢ÆâÅÄÇî¹¬µ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡Ê²´5¡¦Èþ±º¡¦ÃÓ¾å¾»ÏÂ¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£3ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ï¥Ó¥ì¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦Éð°æÎ¼¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥ß¥Õ¥¡¥ô¥©¥ê¡¼¥È¡ÊÌÆ6¡¦Èþ±º¡¦ÄÔÅ¯±Ñ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:53.2¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇT.¥Þ¡¼¥«¥ó¥Éµ³¾è¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¥ë¥Ð¥Ë¥Ñ¥ë¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯¡Ë¤Ï¡¢10ÃåÇÔÂà¡£
¡Ú¿·ÇÏ/Ãæ»³4R¡Û¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥º¥Ç¥¤»º¶ð ¥¤¥à¥Û¥Æ¥×¤¬9ÇÏ¿Èº¹°µ¾¡´äÅÄË¾¤¬3¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÍîÇÏ
¡¡ÆâÅÄÇî¹¬µ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¥¯¥é¥¹½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¹¥°Ì³°ÌÜ¤òÄÉÁö¤«¤é¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤è¤¯¡¢Ä¾Àþ2ÈÖ¼ê¤«¤é³Ú¡¹È´¤±½Ð¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¾º³Ê¸å¤ÏÀËÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀËÇÔÂ³¤¤ÎÝµÊ°¤òÀ²¤é¤¹²÷Áö¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´äÅÄË¾Íèµ³¾è¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥ê¡¼¥×¤Ï3¥³¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¶á¤ÇÍîÇÏ¶¥ÁöÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡¡19Àï5¾¡
¡Ê²´5¡¦Èþ±º¡¦ÃÓ¾å¾»ÏÂ¡Ë
Éã¡§¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º
Êì¡§¥·¥ã¥×¥ì¥É¥µ¥¯¥ì
ÊìÉã¡§¥¿¡¼¥È¥ë¥Ü¥¦¥ë
ÇÏ¼ç¡§´ØÅÄ¸÷ÃË
À¸»º¼Ô¡§ÌÚ²¼ËÒ¾ì