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YouTuber Kazu Languages¡Ê¥«¥º¥é¥ó¥²ー¥¸¡Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥«¥º»á¤¬¿·¤¿¤ÊÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¡Ú¥É¥Ã¥¥ê¡ÛÆüËÜ¿Í¤¬¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤ÎÊì¸ì¤òÃý¤Ã¤¿¤éÈ¿±þ¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤¿!!¡Ù¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢13¤Î¸À¸ì¤ò¹ª¤ß¤ËÁà¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½éÂÐÌÌ¤Î³°¹ñ¿Í¤È²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¥í¥·¥¢¸ì¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤«¤é¥¦¥º¥Ù¥¯¸ì¡¢¥È¥ë¥³¸ì¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¸À¸ì¤ò¶î»È¤¹¤ë¥«¥º»á¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
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