¼õ¸³Á°¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÊÄº¿¡ª¤¹¤Ç¤Ë¼ø¶ÈÎÁ¡Ö100Ëü±ß°Ê¾å¡×»ÙÊ§¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤â¤¤¤¿¤Î¤Ë¡ÄÏ·ÊÞÍ½È÷¹»¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×¤Ë¤ß¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÖÇËÌÇ¤ÎÃû¸õ¡×
¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë´ôÏ©¤È¤Ê¤ëÂç³ØÆþ»î¡£º£Ç¯¤â1·î18Æü¤«¤é¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»ØÆ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»î¸³¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤äÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Í½È÷¹»¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿ºÇÃæ¤Î1·î4Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¤ÎÂç³Ø¼õ¸³Í½È÷¹»¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×¤¬·Ð±Ä°²½¤Ë¤è¤ë¡¢ÇË»º¤ò»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤¿ºÄÌ³À°Íý¤ò»Ï¤á¤¿¤¿¤áÆÍÁ³ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¤º¤µ¤ó¤Ê·Ð±Ä¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆâ¾ð¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤âµö¤»¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¼Â¤ÏµîÇ¯¤Î10·î¤Ë·ÀÌó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£¾¯¿Í¿ô¤Ç¤Î¼ø¶È¤ä¥Á¥å¡¼¥¿¡¼À©ÅÙ¤¬»ä¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÊì¤¬Á¦¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ø¶ÈÎÁ¤Ï°ì³ç¤Ç100Ëü±ß°Ê¾å»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤Ï3¥õ·î¤À¤±¡£¤â¤¦ÊÖ¶â¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£Î¾¿Æ¤â¤È¤Æ¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤âµö¤»¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¹â¹»1Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¡£Èà½÷¤Ï¥Ë¥Á¥¬¥¯¤Ç»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ë¥Á¥¬¥¯¤ÏÁÏ¶È40Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞÍ½È÷¹»¤Ç¡¢¡Ö¹ç³Ê¤Î¥«¥®¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¼Á¤ÈÎÌ¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£ÅìÂç¤äÍÌ¾»äÎ©Âç³Ø¡¢¹ñÎ©Âç³Ø¡¢°å³ØÉô¤Ê¤É¤Ø¤Î¹ç³Ê¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢92.7¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯3·î¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢40Ç¯°Ê¾åÂç³Ø¼õ¸³¤Î»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÜÀµÏÂÉ§»á¤¬½ÎÄ¹¤òÌ³¤á¡¢·Ð±Ä¤Ê¤É¤ÏºòÇ¯10·î¤Þ¤Ç¼èÄùÌò¤À¤Ã¤¿¹¾Æ£¹ÔÍº»á¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÁûÆ°¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯1·î4Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥Ë¥Á¥¬¥¯¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡ÖÆüËÜ³ØÎÏ¿¶¶½²ñ¡×¤¬¼«¸ÊÇË»º¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ºÄÌ³À°Íý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÆÍÁ³¤Î¶µ¼¼ÊÄº¿¤ËÀ¸ÅÌ¤ä¹Ö»Õ¤Ïº®Íð¤·¤¿¡£
¥Ë¥Á¥¬¥¯¤ÇÀ¤³¦»Ë¤ò¶µ¤¨¤ëÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Î¿¹Àî¾½Íº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¼ø¶È¤Î¤¿¤á¤Ë¹»¼Ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¼Ò°÷¤«¤é¡ØÆþ¸ý¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇË»º¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ç¼¨¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¹Ö»Õ¤Ë¤â¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤â¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼ø¶È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÀµ·îµÙ¤ßÌÀ¤±¤ÎÅß´ü¹Ö½¬¤Î³«»ÏÆü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿ôÌ¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¹»¼Ë¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·Ç¼¨¤ò¸«¤Æ¡¢¤ß¤ÊÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤¢¤Þ¤êµã¤½Ð¤¹À¸ÅÌ¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
10·î¤«¤éÌ¤Ê§¤¤¤ÎµëÍ¿
Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¤ÈÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó1²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÍý¿Í¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤ËÊÄº¿¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅöÁ³¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î»ö¶ÈÄä»ß¤Ï²óÈò¤·¤¿¤¤¤È»ñ¶â·«¤ê¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¹Ô¤µÍ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
À¸ÅÌ¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤ä´ûÂ´¼Ô¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢Ìó130¿Í¤¬ºßÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼õ¸³Ä¾Á°¤Î1·î¡¢¤È¤ê¤ï¤±½ÅÍ×¤Ê¤³¤Î»þ´ü¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿ÆÍÁ³¤ÎÇË»ºÀë¹ð¡£À¸ÅÌ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¿´ÍýÅªÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö12·îËö¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤ËÅß´ü¹Ö½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤â±¿±Ä²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹»¼ËÆþ¸ý¤Î·Ç¼¨ÆâÍÆ¤ÈÆ±¤¸Ê¸¾Ï¤¬Í½È÷¹»¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
±¿±ÄÂ¦¤Ï¡¢»äÊª¤ò°ú¤¼è¤ë¤è¤¦Ê¸¾Ï¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÏ¢Íí¡£1·î6Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢²ÙÊª¤ò¼è¤ê¤ËË¬¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥Ë¥Á¥¬¥¯¤Ï¹â¹»1Ç¯¡Á´ûÂ´À¸¸þ¤±¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÀß¤±¡¢»ÖË¾¹»ÊÌ¤ÎÂÐºö¤ò¼Â»Ü¡£¾¯¿Í¿ôÀ©¼ø¶È¤ä¸ÄÊÌ»ØÆ³¡¢Æñ´ØÂç³ØÀ¸¤Î¥Á¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼åÅÀÊä¶¯¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¼Â¤ÏÇË»º¤ÎÃû¸õ¤ÏºòÇ¯10·î¤´¤í¤«¤éÉ½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤³¤í¤«¤é±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÏºÄÌ³À°Íý¤ÎÁêÃÌ¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÆ±»þ´ü¤«¤é¹Ö»Õ¤Ø¤ÎµëÍ¿Ì¤Ê§¤¤¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¿¹Àî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢10·î°Ê¹ß¤ÎµëÍ¿¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ì¤Ê§¤¤³Û¤Ï20Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¤«¤éµëÍ¿»ÙÊ§¤¤¤¬·îËö¤«¤é¿ôÆüÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡Ø¼ÒÄ¹¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼ÒÄ¹¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢É¬¤ºËþ³Û¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10·î°Ê¹ß¤Ï´°Á´¤Ë»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1·î¤â¤Û¤«¤Î»Å»ö¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¡¢½Ð¶Ð¤ÎÍ½Äê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ø¶È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¿¹Àî¤µ¤ó¡Ë
¿¹Àî¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥Á¥¬¥¯¤Ç6Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µëÍ¿¤ÎÃÙ±ä¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö2024Ç¯¤Î²Æ¤´¤í¤«¤é¡×¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤Û¤«¤ÎÀèÀ¸¤È¡Ø¤³¤³¤Î²ñ¼Ò¤â´í¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ë¥Á¥¬¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½È÷¹»¤ä½Î¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¶È³¦Á´ÂÎ¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ð±Ä¤Î°²½¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÇË»ºÀ£Á°¤À¤È¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¿¹Àî¤µ¤ó¡¢°Ê²¼¡Ö¡×¤â¡Ë
800Ëü±ß°Ê¾å»ÙÊ§¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤â
ÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¤ÈÀ¸ÅÌ¿ô¤Î¸º¾¯¤¬±Æ¶Á¤·¡¢»ñ¶â·«¤ê¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Á°½Ð¤Î¿¹Àî¤µ¤ó¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¿´Åö¤¿¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Ë¹»¼Ë¤Î°ìÉô¤ò½¤Á¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤ËÁêÅö¤Ê»ñ¶â¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Åê»ñ¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Â»¼º¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ÐºÑ¾õ¶·¤Î¤È¤¤Ë¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Ë¥Á¥¬¥¯¤Ï¤½¤³¤ÇÌµÃã¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»ñ¶â·«¤ê¤¬°²½¤·¤¿¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ë¥Á¥¬¥¯¤Î¹»¼Ë¤ÏÃÛÇ¯¿ô¤¬·Ð¤Á¡¢¤«¤Í¤Æ¹Ö»Õ¤äÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤«¤éÏ·µà²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶µ¼¼¤ÎÊÉ¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£ÎÙ¤Î¶µ¼¼¤ÎÀèÀ¸¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢À¸ÅÌ¤«¤é¡Ø¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤ÏÉÑÈË¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø½¬´Ä¶¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Ë¥Á¥¬¥¯¤ÇÆ¯¤¯¹Ö»Õ¡Ë
2Ç¯Á°¤Î½¤Á¶¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ1³¬¤ËÂç¤¤Ê¶µ¼¼¤òºî¤ê¡¢¼«½¬¼¼¤Ë°å³ØÉô¥³¡¼¥¹¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¸þ¤±¤ÎÀìÍÑ³Ø½¬´ù¤â20¸Ä¤Û¤É¿·Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢±¿±Ä¤ÎÌäÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Â¤ÏÀéÍÕ¸©¤ä¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤â·ÏÎó¤ÎÍ½È÷¹»¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ñ¶âÆñ¤Î¤¿¤á¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¥¶¶¹»¤ÏºÇ½ªÇ¯¤ËÀ¸ÅÌ¤¬20¿Í¤Û¤É¤Ç¡¢·Ð±Ä¤Î¸·¤·¤µ¤Ï±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±ÄÊìÂÎ¤¬°ì½ï¤Î¤¿¤á¡¢ÀÖ»ú¤Ï¥Ë¥Á¥¬¥¯¤¬ÊäÅ¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦ÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢Æâ¾ð¤òÃÎ¤ë¥Ë¥Á¥¬¥¯´Ø·¸¼Ô¡£Æ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Ë¥Á¥¬¥¯¤Ç¤Ï¼ø¶ÈÎÁ¤ò°ì³ç¤ÇÇ¯´ÖÊ¬¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤«¤ÎÂç³Ø¼õ¸³Í½È÷¹»¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ä¤ä¹â¤á¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¥³¡¼¥¹¤Ç»äÎ©Ê¸·Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¤Ï100Ëü±ß¡Á¡¢°å³ØÉô¥³¡¼¥¹¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð800Ëü±ß°Ê¾å¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶ÈÌ³¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÏWindowsVista
¤½¤ì¤Ç¤â·Ð±Ä¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï·ÐÈñºï¸º¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²Æ´ü¹Ö½¬¤äÅß´ü¹Ö½¬¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤â2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛÉÛ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¡¢¶ÈÌ³¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤âWindowsVista¤òÄ¹Ç¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥±¥Á¤Ê±¿±Ä¤À¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£¤Ï·ÐÈñ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Æ¤â¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Ë¥Á¥¬¥¯´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÍýÍ³¤ÏÀ¸ÅÌ¤Î¸º¾¯¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï200¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ºßÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¸½ºß¤Ï130¿Í¤Û¤É¤Ë¡£ÆÃ¤Ë¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£4·î¤´¤í¤Ë¤Ï120¿Í¤Û¤É¤¤¤¿¹â¹»3Ç¯À¸¤¬¡¢²Æ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï80¿ÍÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¸ÅÌ¤¬Î¥¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°½Ð¤Î¿¹Àî¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¼õ¸³¤Î·¹¸þ¤Ï°ìÈÌ¼õ¸³¤è¤ê¤âAOÆþ»î¤ä¿äÁ¦Æþ»î¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤ÆÂà¹»¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¤¶¤é¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤ÎÍ½È÷¹»¤Ç¤âÂçÎÌ¤ËÀ¸ÅÌ¤¬¼¤á¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢Á°½Ð¤Î¥Ë¥Á¥¬¥¯´Ø·¸¼Ô¤ÏÆÃ¿§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥¥¹¥È¡É¤âÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡Ö¤À¤¤¤Ö¤Þ¤¨¤«¤é¤â¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶µºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ø¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·¹¸þ¤äÂÐºö¤Ê¤É¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤ÇÀ¸ÅÌ¤â¤ï¤«¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤µ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ë¥Á¥¬¥¯´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¡×¤â¡Ë
¥Æ¥¥¹¥È¤òºþ¿·¤¹¤ëÉô½ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¶µºà¤ÎÀ©ºî¤òÄó°Æ¤¹¤ë¹Ö»Õ¤â¤¤¤¿¤¬¡¢±¿±ÄÂ¦¤Ï¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¥Ë¥Á¥¬¥¯¤ò¸«¸Â¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
²Æ¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿µëÍ¿»ÙÊ§¤¤¤ÎÃÙ±ä
¡ÖºòÇ¯¤Î½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂçÎÌÂà¹»¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Î¸í»»¤Ç¤·¤¿¡£¥Ë¥Á¥¬¥¯¤Ï¿äÁ¦Æþ»î¤ò¼õ¸³¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ø½ÎÄ¹¼«¤é¤¬»ØÆ³¤¹¤ëÆÃÊÌ¹ÖºÂ¡Ù¡¢¾®ÏÀÊ¸¤ÈÌÌÀÜ¤ÎÂÐºö¹ÖºÂ¤ò¥¦¥ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢30¿ÍÄøÅÙ¤Ï½¸¤Þ¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÜÀµ½ÎÄ¹¤¬ºòÇ¯°úÂà¤·¡¢¿·¤·¤¤ÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È7¡Á8¿ÍÄøÅÙ¤·¤«¿½¤·¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¾®ÏÀÊ¸¡¦ÌÌÀÜÂÐºö¹ÖºÂ¤Ï¡¢°ì³ç¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¼ø¶ÈÎÁ¤È¤ÏÊÌ¤Ë30Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¼õ¹Ö¿Í¿ô¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±Ç¯¤Î²Æ¤´¤í¤Ë¤Ï°ìÉô¤Î¹Ö»Õ¤Î´Ö¤ÇµëÍ¿»ÙÊ§¤¤¤ÎÃÙ±ä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°½Ð¤Î¥Ë¥Á¥¬¥¯´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢²Æ´ü¹Ö½¬¤Î¿½¤·¹þ¤ß»þ´ü¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡Ö7·î30Æü¤Ë¡ØµëÍ¿»ÙÊ§¤¤¤¬ÃÙ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ´ü¹Ö½¬¤Î¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï7·îÁ°È¾¤Ç¤¹¡£¹Ö½¬¤Î¿½¤·¹þ¤ß¶â¤¬Æþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¥«¥Í¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤³¤ì¤ÏÀ¸ÅÌ¤«¤é½¸¤á¤¿¹Ö½¬ÈñÍÑ¤òÁá¡¹¤Ë»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ë¥Á¥¬¥¯´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ë¥Á¥¬¥¯¤Î¼ý±×¥·¥¹¥Æ¥à¼«ÂÎ¤Ë¤â²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ø¶ÈÎÁ¤Ï·î¼ÕÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Ç¯Ã±°Ì¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ½é¤ËÁ´³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ë·Á¼°¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ëè·î°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÅÙ¤ËÆÀ¤¿¼ýÆþ¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È±¿±Ä¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¤º¤µ¤ó¤Ê´ÉÍý¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÇËÃ¾¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»þµë¤Ï4000¡Á6000±ß
¡Ö¿Í·ïÈñ¤â·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î´¶³Ð¤À¤È¹Ö»Õ¤ÎµëÍ¿¤¬¤Û¤«¤Î½Î¤è¤ê¤â¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Â¾¤Î¹Ö»Õ¤¿¤Á¤âÍ½È÷¹»¤Î¡È¤¤¤¤²Ã¸º¤µ¡É¤ÏÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¿¹Àî¤µ¤ó¡Ë
¹Ö»Õ¤ÎµëÍ¿¤Ï»þµë4000¡Á6000±ß¤ÎÈÏ°Ï¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¹â³ÛÊó½·¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°å³ØÉô¥³¡¼¥¹¤ò¶µ¤¨¤ë¹Ö»Õ¤¿¤Á¤À¡£
¡Ö²Ï¹ç½Î¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿¹Ö»Õ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿Íµ¤¹Ö»Õ¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ìÈÌ¤Î¹Ö»Õ¤è¤êµëÍ¿¤¬¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ë¥Á¥¬¥¯´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¡×¤â¡Ë
Àµ¼Ò°÷¤Ï10¿Í¤Ë¤âËþ¤¿¤º¡¢À¸ÅÌ¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¹Ö»Õ¤Ï¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÈóÀµµ¬¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¥Á¥å¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤À¡£
¡Ö¥Á¥å¡¼¥¿¡¼À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÆþ½Î¤ò·è¤á¤¿À¸ÅÌ¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÅìÂç¤äÍÌ¾»äÎ©Âç¤ËÄÌ¤¦¥Á¥å¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¼õ¸³ÂÐºö¤äÊÙ¶¯ÊýË¡¤ò»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï¹â³ØÎò¤ÊÂç³ØÀ¸¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ¿È¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¥Á¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÍÌ¾Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¥Ë¥Á¥¬¥¯½Ð¿È¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ÈÃ´¤¦¥Á¥å¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎµëÍ¿¤â¡¢Ì¤Ê§¤¤¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö±¿±ÄÂ¦¤Ï¼¤á¤é¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¹Ö»Õ¤ËÍ¥ÀèÅª¤Ë»ÙÊ§¤¤¡¢¥Á¥å¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ê¤ÉÂØ¤¨¤¬¤¤¯¿Í¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¿¹Àî¤µ¤ó¡Ë
±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤ÊÂÖÅÙ¤Ï½¾¶È°÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö¥¦¥½¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤½¤Î·Ð±Ä¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¤Ä¤Å¤¯¸åÊÔµ»ö¡Ø¡Ö¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ïµõµ¶¤Î²ÄÇ½À¡×¡Ö½ÎÄ¹¤Î»¨ÃÌ¾®ÏÀÊ¸¹ÖºÂ¤Ë30Ëü±ß¡×¡Ä´Ø·¸¼Ô¤¬Ê°¤ë¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×¤Î±³¤È¤´¤Þ¤«¤·¡Ù¤Ç¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
°µÅÝÅª¤Ê¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ï¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¡Ä¤¤¤¤Ê¤êÊÄº¿¡ª¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×´Ø·¸¼Ô¤¬Ê°¤ë·Ð±Ä°²½¡ÖËÜÅö¤Î¼ÂÂÖ¡×