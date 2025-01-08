¡Ö3»þ´Ö¤Ç²ñ·×2000±ß¤ÎµÒ¡×¤Ø¤Î¶ì¸ÀÅê¹Æ¤¬SNS¤Ç»¿ÈÝ¡ÄÅö»ö¼Ô¤Î¡È¥Ð¡¼Å¹¼ç¡É¤Ë¿¿°Õ¤òÊ¹¤¯¡ÖÌÜ¤ËÍ¾¤ëÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¾ïÏ¢¤¬¡Ä¡×
2024Ç¯Ëö¡¢òôÃ«¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¡¼¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÅ¹¼ç¤Î¡¢¤¢¤ëX¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡ã3»þ´Ö°Ê¾å¤¤¤Æ¤ª²Û»Ò¤â¿©¤Ù»¶¤é¤«¤·»¶¡¹ºÇ¹â¤Î²»¶Á¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢²ñ·×2000±ßÁ°¸å¤Ã¤Æ¿Í¤¬ºÇ¶áÂ¿¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£2000±ß¤Î²ñ·×¤ÇÅ¹¤ÎÍø±×¤Ï1000±ß¤È¤«¤«¤Ê¡£1Æü¤ÎÉ¹Âå¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤³Û¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤ò¾ïÏ¢¤¬¤ä¤ë¡£Å¹Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤è¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤ä¤ë¡£¤½¤ó¤ÊçÓ¤á¤¿¤³¤È¤·¤Æ¤¿¤éÅ¹ÄÙ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¡ä
¡Ú¶ì¸À¡Û¤ÈËÁÆ¬¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¾ïÏ¢µÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î²ü¤á¤¬ÄÖ¤é¤ì¡¢»¿ÈÝ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¢¡¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Å¹¼ç¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«
´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢
¡¦²Á³ÊÀßÄê¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤òµÒ¤ËÀÕÇ¤Å¾²Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±
¡¦´¥¤Êª¤È¤«¶Ê¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤âÎÁ¶â¤È¤Ã¤¿¤é¡©
¡¦¤ªµÒ¤µ¤ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â·Ð±Ä¤âÅ¹¼ç¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»½ê
¡¦Twitter¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÅ¹Æâ¤Ç¶«¤Ö¤Ù¤
¡¦¡ÊÃÍÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ËÁ´Á³ROCK¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤
¡¦¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ð¤«¤ê¤ÎÆü¤Ï¡¢¥é¥¸¥«¥»¤Ç²»³ÚÄ°¤«¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ê¤É¤È¹¥¤¾¡¼ê¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ð¡¼¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤âÍê¤Þ¤ºÄ¹µï¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔí¿¤Ë»×¤¨¤ë¤â¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤À¤ÈÊÒÉÕ¤±¤ë¿´Ìµ¤¤À¼¤âÌÜÎ©¤Ä¡£Î¨Ä¾¤Ë¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Åê¹Æ¼ç¤ÎÅ¹¼ç¤Ë¡¢Åê¹Æ¤Î°Õ¿Þ¤äÈ¿¶Á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¢¡°ì¸«¡¢¶ì¸À¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤½¤¦¤ÊÀ¹¶·¤Ö¤ê¤À¤¬¡Ä
JRòôÃ«±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¼å¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¡¼¡Ö¶«¤Ó¡×¡Ê@ROCK_BAR_SAKEBI¡Ë¡£Å¹¼ç¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæ½Ó¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ø¥Ó¡¼¥í¥Ã¥¯¤ä¥á¥¿¥ë¤¬¹¥¤ß¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ÏÓ¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥êÆþ¤Ã¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¡£
°Å¤á¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢³°¥¿¥ì¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥µ¥¤¥ó¤¬¿ï½ê¤ËÌÜÎ©¤Á¡¢¤É¥Ç¥«¤¤²»¶Áµ¡ºà¤¬ÄÄÎó¤·¤Æ¤¢¤ë¡£Google¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎÅÀ¿ô¤ÏÀ±4.9¤È¹â¤¯¡¢¹ÅÇÉ¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢X¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¾ïÏ¢µÒÆ±»Î¤¬ÀÊ¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤ÆÇ®¾§¤·¤¿¤ê¡¢Æ¹¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Á¤ã¤óÁû¤®¤Ê¤Î¤«¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ç®µ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀ¹¶·¤Ö¤ê¤À¡£
ËÁÆ¬¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï»÷¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÂÎ¤Ê¤¼¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿È¯¿®¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£
¢¡Åê¹Æ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡Ö¤¢¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢¡ØÄ¹µï¤·¤Æ²ñ·×2000±ßÁ°¸å¡Ù¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ò½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡Ø¤½¤ó¤ÊçÓ¤á¤¿¤³¤È¤·¤Æ¤¿¤éÅ¹ÄÙ¤ì¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¹Ó¤¤¤³¤È¤òÒì¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤¬´í¤¦¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤ªÅ¹¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥í¥Ã¥¯¹¥¤¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢°ÜÅ¾¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÍèÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¤ªÅ¹¤ò°Â¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥¦¥Á¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬200±ß¤Ç¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¬1ÇÕ600¡Á1000±ß¡¢¶Ê¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â´¥¤ÊªÂå¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£½ã¿è¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢²Á³Ê¤âÍÞ¤¨ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢°Â¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢ÌÜ¤ËÍ¾¤ëÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¾ïÏ¢µÒ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£µÒÃ±²Á2000¡Á3000±ß¤Ê¤Î¤Ë¡ØÍè¤Æ¤¢¤²¤¿¤è¡Ù¤È²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Þ¤·¤¤Êý¤ä¡¢¶Ê¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¦¤ó¤Á¤¯¤ò¸ì¤ëÊý¡¢°Â¤¤µï¼ò²°´¶³Ð¤Ç¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù»¶¤é¤«¤¹Êý¤â¤Á¤é¤Û¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¾ïÏ¢µÒ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µÒ¾¦Çä¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¤êÆñ¤¤¤Î¤ÏÍ¤êÆñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ªÅ¹¤ò°Â¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ä¹µï¤¹¤ë¤È¡¢ÀÊ¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿·µ¬µÒ¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Å¹¼«ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÄäÂÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¦¥Á¤Ï¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ä°ìÈÌÅª¤Ê°û¤ß²°¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤È¡¢¤É¤³¤«¤ÇÀþ°ú¤¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢³Ñ¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¶âÁ¬¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¶½ÀÃ¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤À¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¼Á¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Æ¯¤¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÎÉµÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÅ¹¤òÂ³¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¤·¡¢²¿¤è¤ê³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡×
¡ã3»þ´Ö°Ê¾å¤¤¤Æ¤ª²Û»Ò¤â¿©¤Ù»¶¤é¤«¤·»¶¡¹ºÇ¹â¤Î²»¶Á¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢²ñ·×2000±ßÁ°¸å¤Ã¤Æ¿Í¤¬ºÇ¶áÂ¿¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£2000±ß¤Î²ñ·×¤ÇÅ¹¤ÎÍø±×¤Ï1000±ß¤È¤«¤«¤Ê¡£1Æü¤ÎÉ¹Âå¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤³Û¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤ò¾ïÏ¢¤¬¤ä¤ë¡£Å¹Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤è¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤ä¤ë¡£¤½¤ó¤ÊçÓ¤á¤¿¤³¤È¤·¤Æ¤¿¤éÅ¹ÄÙ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¡ä
¡Ú¶ì¸À¡Û¤ÈËÁÆ¬¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¾ïÏ¢µÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î²ü¤á¤¬ÄÖ¤é¤ì¡¢»¿ÈÝ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢
¡¦²Á³ÊÀßÄê¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤òµÒ¤ËÀÕÇ¤Å¾²Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±
¡¦´¥¤Êª¤È¤«¶Ê¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤âÎÁ¶â¤È¤Ã¤¿¤é¡©
¡¦¤ªµÒ¤µ¤ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â·Ð±Ä¤âÅ¹¼ç¤ÎÏÓ¤Î¸«¤»½ê
¡¦Twitter¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÅ¹Æâ¤Ç¶«¤Ö¤Ù¤
¡¦¡ÊÃÍÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ËÁ´Á³ROCK¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤
¡¦¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ð¤«¤ê¤ÎÆü¤Ï¡¢¥é¥¸¥«¥»¤Ç²»³ÚÄ°¤«¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ê¤É¤È¹¥¤¾¡¼ê¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ð¡¼¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤âÍê¤Þ¤ºÄ¹µï¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔí¿¤Ë»×¤¨¤ë¤â¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤À¤ÈÊÒÉÕ¤±¤ë¿´Ìµ¤¤À¼¤âÌÜÎ©¤Ä¡£Î¨Ä¾¤Ë¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Åê¹Æ¼ç¤ÎÅ¹¼ç¤Ë¡¢Åê¹Æ¤Î°Õ¿Þ¤äÈ¿¶Á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¢¡°ì¸«¡¢¶ì¸À¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤½¤¦¤ÊÀ¹¶·¤Ö¤ê¤À¤¬¡Ä
JRòôÃ«±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¼å¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¡¼¡Ö¶«¤Ó¡×¡Ê@ROCK_BAR_SAKEBI¡Ë¡£Å¹¼ç¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæ½Ó¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ø¥Ó¡¼¥í¥Ã¥¯¤ä¥á¥¿¥ë¤¬¹¥¤ß¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ÏÓ¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥êÆþ¤Ã¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¡£
°Å¤á¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢³°¥¿¥ì¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥µ¥¤¥ó¤¬¿ï½ê¤ËÌÜÎ©¤Á¡¢¤É¥Ç¥«¤¤²»¶Áµ¡ºà¤¬ÄÄÎó¤·¤Æ¤¢¤ë¡£Google¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎÅÀ¿ô¤ÏÀ±4.9¤È¹â¤¯¡¢¹ÅÇÉ¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢X¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¾ïÏ¢µÒÆ±»Î¤¬ÀÊ¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤ÆÇ®¾§¤·¤¿¤ê¡¢Æ¹¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Á¤ã¤óÁû¤®¤Ê¤Î¤«¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ç®µ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀ¹¶·¤Ö¤ê¤À¡£
ËÁÆ¬¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï»÷¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÂÎ¤Ê¤¼¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿È¯¿®¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£
¢¡Åê¹Æ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡Ö¤¢¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢¡ØÄ¹µï¤·¤Æ²ñ·×2000±ßÁ°¸å¡Ù¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ò½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡Ø¤½¤ó¤ÊçÓ¤á¤¿¤³¤È¤·¤Æ¤¿¤éÅ¹ÄÙ¤ì¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¹Ó¤¤¤³¤È¤òÒì¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤¬´í¤¦¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤ªÅ¹¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥í¥Ã¥¯¹¥¤¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢°ÜÅ¾¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÍèÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¤ªÅ¹¤ò°Â¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥¦¥Á¤Ï¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬200±ß¤Ç¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¬1ÇÕ600¡Á1000±ß¡¢¶Ê¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â´¥¤ÊªÂå¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£½ã¿è¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢²Á³Ê¤âÍÞ¤¨ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢°Â¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢ÌÜ¤ËÍ¾¤ëÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¾ïÏ¢µÒ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£µÒÃ±²Á2000¡Á3000±ß¤Ê¤Î¤Ë¡ØÍè¤Æ¤¢¤²¤¿¤è¡Ù¤È²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Þ¤·¤¤Êý¤ä¡¢¶Ê¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤¦¤ó¤Á¤¯¤ò¸ì¤ëÊý¡¢°Â¤¤µï¼ò²°´¶³Ð¤Ç¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù»¶¤é¤«¤¹Êý¤â¤Á¤é¤Û¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¾ïÏ¢µÒ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µÒ¾¦Çä¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¤êÆñ¤¤¤Î¤ÏÍ¤êÆñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ªÅ¹¤ò°Â¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ä¹µï¤¹¤ë¤È¡¢ÀÊ¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿·µ¬µÒ¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Å¹¼«ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÄäÂÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¦¥Á¤Ï¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ä°ìÈÌÅª¤Ê°û¤ß²°¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤È¡¢¤É¤³¤«¤ÇÀþ°ú¤¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢³Ñ¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¶âÁ¬¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¶½ÀÃ¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤À¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¼Á¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Æ¯¤¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÎÉµÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÅ¹¤òÂ³¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¤·¡¢²¿¤è¤ê³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡×