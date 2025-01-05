¡Ô¸ø±à¤Ç¾¡¼ê¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¡Õ¹ÔÀ¯¤Ï¡Öµö²Ä¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡×¡¡³°¤Ç¤¢¤é¤ì¤â¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¡Ä¥á¡¼¥«¡¼¤¬¶ÛµÞÂÐ±þ
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÁêÌÏ¸¶»ÔÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁêÌÏ¸Ð¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Ñ¡¼¥¯¡£ÁêÌÏ¸Ð±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¹¤¤ÉßÃÏ¤ËÂç·¿¤ÎÃó¼Ö¾ì¤òÈ÷¤¨¡¢µÙÆü¤Ë¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤ÇÆø¤ï¤¦¿Íµ¤¤Î¸ø±à¤À¡£ÆÃ¤Ëº£¤Îµ¨Àá¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÌÜ¶Ì¡£Åß¤ÎÌë¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë¤¤é¤á¤¯¸÷¤¬Èþ¤·¤¯µ±¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¼Ì¿¿¡ÕÇòÃë¤Ë¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î½÷À¤¬Áö¤ê²ó¤ëÍÍ»Ò¡¢¹ÔÀ¯¤¬¼ÂºÝ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿Ãí°Õ´ÇÈÄ¤Ê¤É
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ç¡¢ÌµÃÇ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬2022Ç¯°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤·¤¿4¤Ä¤ÎºîÉÊ¤À¡£ºîÉÊÆâ¤Ç¤Ï¡¢Æ±»ÜÀßÆâ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤äµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç½÷À¤¬È©¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡¢»ÜÀßÆâ¤ÎÊª±¢¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¥·¡¼¥ó¡¢»ÜÀßÆâ¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ÜÀßÆâ¤Ç¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ÖÍÍ»Ò¤Þ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿½÷À¤¬¡¢¾åÈ¾¿È¤Ë°áÉþ¤òÅ»¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ãë´Ö¤Î»ÜÀßÆâ¤òÁö¤ê²ó¤ê¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Ñ¡¼¥¯¤Î»ÜÀß¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ìµÒ¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¹Ô°Ù¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÈ¯¸«¤·¤¿ÃËÀ¡Ë
¡¡¹ª¤ß¤Ë¿ÍÌÜ¤òÈò¤±¤ë·Á¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÆ±»ÜÀß¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ëEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤Ç3500·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡É¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ë¡¤Ë¿¨¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£±ºÀîÍ´ÊåÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡Ø¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¡Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø½°¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍ×·ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤âÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÔÀ¯¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Êµö²Ä¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿»£±Æ¤ÏÌµµö²Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¹ÔÀ¯¤Ï¡ÖÄê´ü½ä²ó¤ò¶¯²½¡×
¡¡¸ø±à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£ÁêÌÏ¸Ð¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Ñ¡¼¥¯¤ò´É³í¤¹¤ëÁêÌÏ¸¶»ÔÎÐ¶èÌò½ê¶èÀ¯ºö²Ý¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÆ±ÍÍ¤Î·ï¤ò¾ðÊóÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÌÏ¸Ð¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÏ½Ð¤Ê¤É¤â¤Ê¤¯¡¢µö²Ä¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ÊÁ°¤è¤ê¾ðÊóÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö³º»ÜÀß¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤äÃí°Õ´µ¯´ÇÈÄ¤ÎÀßÃÖ¡¢1Æü2²óÄøÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÜÀß¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÄê´ü½ä²ó¤Î¶¯²½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡³ºÅö¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥Ó¥Ç¥ª¤òÀ©ºî¤·¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢³ºÅöºîÉÊ¤ò¥µ¥¤¥È¤«¤éºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½å¼é¤ÎÅ°Äì¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ç¤Î²áÅÙ¤Ê¡È¤Õ¤ì¤¢¤¤¡É¤Ï¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¨¡¨¡¡£