¡Ö½èÊ¬¤Ê¤·¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡×À¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼ÉÔÎÑ¤ÎÍ¾ÇÈ¤«¡¢¡ÈµåÃÄ¥°¥Ã¥º¡É¤«¤é³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡2024Ç¯12·î¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼¡Ê¤²¤ó¤À¡¦¤½¤¦¤¹¤±¡Ë¡£2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¡£2024Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö½èÊ¬¤Ê¤·¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¸»ÅÄ¤À¤±¤Ê¤¤¡ªÀ¾Éð¤Î¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã
¡¡¤½¤ó¤Ê¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤Î¡È¼ººö¡É¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸»ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¸µÇµÌÚºä46¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¤µ¤ó¤È·ëº§¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸½Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë20Âå½÷À¤È1Ç¯¶á¤¯¸òºÝ¡£2024Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢12¡Ù¤ÎÂæÏÑ±óÀ¬¤Ç¤âÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¸»ÅÄÁª¼ê¤ÏÊ¸½Õ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÎÑ´Ø·¸¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
½èÊ¬¤Ê¤·¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó
¡¡°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µåÃÄ¤Ï¡È²ÈÄíÆâ¤ÎÌäÂê¡É¤È¤·¤Æ¡¢½èÊ¬¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡È¤¢¤ë¤È¤³¤í¡É¤Ë¸»ÅÄ¤Î»Ñ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Î¾¦ÉÊ¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ø¥â¥Ð¥¬¥Á¥ã¡Ù¤Ç¡¢ÌîµåÁª¼ê¤¿¤Á¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥Á¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥Ý¡¼¥Á¤¬1·î1Æü¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¾Éð¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢2025Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¼Ø¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸»ÅÄÁª¼ê¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡2024Ç¯¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÀ¾Éð¤ÇÊ³Æ®¤·¤¿¸»ÅÄ¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö49¾¡91ÇÔ3Ê¬¤±¤È¤¤¤¦Îò»ËÅªÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸»ÅÄÁª¼ê¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¡¢Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿À¾¸ýÊ¸Ìé»á¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¡È³ÎÌó¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸»ÅÄÁª¼ê¤À¤±¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¤â¤¤¤¨¤ëÁª¼ê¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Î¡Ø¥â¥Ð¥¬¥Á¥ã¡Ù¤Ë¤Ï¸»ÅÄÁª¼ê¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´19¼ïÎà¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²±Â¬¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡È¸»ÅÄÉÔºß¡É¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡ÔÉÔ¼«Á³¤Ë¤âÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î´é¤Ç¤¢¤ë¸»ÅÄÁÔÎ¼¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤Ê¤¯¤ÆÁð¡Õ
¡Ô²ÈÄí¤ÎÌäÂê¤ä¤«¤é½èÊ¬¤Ê¤·¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡Õ
¡ÔµåÃÄ¤Ï²ÈÄí¤ÎÌäÂê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤ªÒë¤á¤Ê¤·¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡©¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡È½èÊ¬¡É¤Ê¤Î¤«¡¢¶öÁ³¤«¡£À¾Éð¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆñ¶É¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤«¡£