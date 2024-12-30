¥¿¥¤¥ä¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤ë¡ÖÆæ¤Î¥Þ¡¼¥¯¡×°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡© µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö²«¿§¤¤´Ý¡¦ÀÖ¤¤´Ý¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡© ¤á¤Á¤ã»È¤¨¤ë¡Ö³èÍÑË¡¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª
¡Ö²«¿§¤¤´Ý¡¦ÀÖ¤¤´Ý¡×¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¡©
¡¡¥¿¥¤¥ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¸«¤ë¤È²«¿§¤äÀÖ¤Î¡Ö´Ý¥Þ¡¼¥¯¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤º²«¿§¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡Ö·ÚÅÀ¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î°ìÈÖ·Ú¤¤ÉôÊ¬¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¡¼¡ª¡× Ä¶´í¸±¤Ê¥¿¥¤¥ä¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê20Ëç¡Ë
¡¡¥¿¥¤¥ä¤Ï´Ý¤¤·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½Å¤¤ÉôÊ¬¤ä·Ú¤¤ÉôÊ¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òµ¿Ìä¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¿¥¤¥ä¤òºî¤ë²áÄø¤Ç¤Ï¡¢100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤ÎÇÛ¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¯ÌäÂê¤Ê¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â100%¶Ñ°ì¤Ëºî¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ÉôÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈùÌ¯¤ËÇÛ¹ç¤Îº¹¤¬½Ð¤Æ¡¢³°·Â¤Ê¤É¤Ë¤ï¤º¤«¤Êº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥ä¤Î¸ÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î·Ú¤¤ÉôÊ¬¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²«¿§¤¤¥Þ¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¥ä¤Ï¹âÂ®¤Ç²óÅ¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢±ó¿´ÎÏ¤ÇÈùÌ¯¤Êº¹¤Ë¤è¤ê½ÅÎÏ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÏÄ¤ß¤òÀ¸¤¸¡¢¿¶Æ°¤ä¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¼è¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Å¾»þ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥¿¥¤¥ä¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤ë»þ¤Ë¤³¤Î²«¿§¤¤¥Þ¡¼¥¯¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¿¥¤¥ä¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤â½Å¤¤ÉôÊ¬¤È·Ú¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¸ºß¡£
¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥ë¥Ö¡×¤òÁõÃå¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤¬¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ç°ìÈÖ½Å¤¤ÉôÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ë¥Ö¤Î°ÌÃÖ¤È¥¿¥¤¥ä¤Î·ÚÅÀ¡Ê²«¿§¤¤°õ¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁÈ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ä¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î½Å¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¶Ñ°ì¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤Î·ÚÅÀ¥Þ¡¼¥¯¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÀÅ»ß»þ¡×¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁÈ¤ß¾å¤²¸å¤Î¸·Ì©¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡Ö¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¡×¤ÇÂ¬Äê¤·¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥¿¥¤¥ä¤Î½Å¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÀÖ¤¤¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¥ß¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î³°·Â¤ÎÄ¹¤µ¤¬°ìÈÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¥ä¤Ï½Å¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶Ñ°ì¡¦¿¿±ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ã´³¤Î¤æ¤¬¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢³°·Â¤¬Ä¹¤¤ÉôÊ¬¤ÈÃ»¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢²Õ½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°·Â¤Ëº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î³°·Â¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤ÉôÊ¬¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î³°·Â¤¬°ìÈÖ¾®¤µ¤¤ÉôÊ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁÈ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¿¿±ß¤Ë¶á¤¤·Á¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î³°·Â¤¬°ìÈÖ¾®¤µ¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥È¥à¥Þ¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦Çò¤¤¥Þ¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤³¤Çµ¿Ìä¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¿¥¤¥ä¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î½Å¤µ¤¬Äà¤ê¹ç¤¦ÁÈ¤ßÊý¤È¡¢³°·Â¤¬Äà¤ê¹ç¤¦ÁÈ¤ßÊý¤Ï°ìÃ×¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åú¤¨¤Ï¡ÖNO¡×¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤âÆ±»þ¤Ë°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤É¤Á¤é¤«¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·ÚÅÀ¤«¥æ¥Ë¥Õ¥©¥ß¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¤Î¤É¤Á¤é¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤«¤Ï¶È¼Ô¤Î°Õ¸þ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥æ¥Ë¥Õ¥©¥ß¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¤Ç³°·Â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë½Å¤ê¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ÅÎÌ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¤É¤Á¤é¤«¤ò¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤â¤º¤é¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ëºÝ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥¿¥¤¥ä¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÀìÍÑ¤Îµ¡³£¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥äÀìÌçÅ¹¤ä¥«¡¼¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Çºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥ä¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë²«¿§¤äÀÖ¤¤¥Þ¡¼¥¯¤òÌÜ°õ¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹°ìÈÌ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬²¿¤«¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¿¥¤¥ä¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò»È¤ï¤º¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¼êÁÈ¤ß¡×¤È¤¤¤¤¡¢¸Ä¿Í¤ÇÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½ý¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÆ»¶ñ¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¤Ë°ÍÍê¤·¤¿Êý¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ç³Î¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²«¿§¤äÀÖ¤¤¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬¿·ÉÊ¤Î¤È¤¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÚÅÀ¤ä¥æ¥Ë¥Õ¥©¥ß¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥ä¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¤½£¤Î¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¾Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¥µ¥ó¥É¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤³¤¹¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¿¿±ß¤Ë¸«¤¨¤ë¥¿¥¤¥ä¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï½Å¤µ¤ä³°·Â¤ËÈùÌ¯¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥ä¤È¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÏÅ¬Åö¤Ê°ÌÃÖ¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£