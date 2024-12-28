¡ÖÉ×¤Ë°¦¿Í¤¬¤¤¤Æ¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ»É¤·¤¿¡×Éô²°¤Ë¤Ï²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ»ý¤Ã¤¿ºÊ¡Ê62¡Ë¡¡²ñ¼Ò°÷¤ÎÃæ»³Í´Æó¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤¬¼ó¤ò»É¤µ¤ì»àË´¡ÄÍÆµ¿¸Ç¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ºÊ¤òÂáÊá¤Ø¡¡Åìµþ¡¦¹ñÊ¬»û»Ô
Åìµþ¡¦¹ñÊ¬»û»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢65ºÐ¤ÎÉ×¤¬¼ó¤ò»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¡£
62ºÐ¤ÎºÊ¤¬É×¤ò»É¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
28Æü¸áÁ°8»þº¢¡¢¹ñÊ¬»û»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖÉ×¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃæ»³Í´Æó¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤¬¼ó¤ò»É¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
Éô²°¤Ë¤Ï²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ý¤Ã¤¿62ºÐ¤ÎºÊ¤¬¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉ×¤Ë°¦¿Í¤¬¤¤¤Æ¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ»É¤·¤¿¡×¤È¤Î¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ºÊ¤òÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¡£