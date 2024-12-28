¡ÖÅÚ²¼ºÂ¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î»ÑÀª¤Ë¥È¥ß¡¼¥º²í¤¬°ãÏÂ´¶¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¯Ìá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥ß¡¼¥º¡×¤Î¥È¥ß¡¼¥º²í¤¬£²£¸Æü¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿Æ±´ü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï£²£µÆü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤ÎÃæÀ¾ÀµÃË»á¤Î¼èºà¤Ë²óÅú¤·¤¿¡££±·î¤Ë½÷ÀÌäÂê¤òÊó¤¸¤¿½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¤Ç¤¢¤ëÊ¸·Ý½Õ½©¤é¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎàÀ¸¤ÎÀ¼á¤È¤¢¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²í¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ç¥Ë¥à¡õ¥í¥ó£Ô¤Ç±¦¼ê¿Æ»Ø¤ò¥¢¥´¤ËÅö¤Æ¤¿¾¾ËÜ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Þ¤º¤³¤Î³Ê¹¥¡¢¾¾ËÜ¡¢£Ê£Ð¡¢¤É¤Ã¤Á¡©¡×¤È¥Ü¥±°ìÈ¯¡£
¡¡¤·¤«¤·¤¹¤°¤µ¤Þ¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤ºÉÔ»×µÄ¤ä¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î³Ê¹¥¤ä¤ó¤«¡£¤³¤Î³Ê¹¥¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡Ø¥«¥Ã¥³¤è¤¯Ìá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö²¶¡Ê¤À¤Ã¤¿¤é¡ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤³¡Ê³Û¡Ë¤«¤é·ì½Ð¤ë¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤º¤Ã¡¼¤È¡£·ì½Ð¤ë¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡£¡ØÌÂÏÇ¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡²í¤«¤é¼«Ê¬¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÁêÊý¤Î¥È¥ß¡¼¥º·ò¤â¡Ö¤¹¤°¼Õ¤ë¤ï¤Ê¡£¤¹¤°¼Õ¤Ã¤Æ¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¸À¤¦¤Æ¡¢µã¤¯¤«¤Ê¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡²í¤â¡Ö²¶¤âµã¤¯¡£¤³¤³¡Ê³Û¡Ë·ì¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µã¤¯¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢¥¢¥¥Ê¡¦½©»³¸ÂÀ¤«¤é¡Ö¤¢¤Þ¤ê·×»»¤Çµã¤¯¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¿Ê¹ÔÌò¤Î»³Ãæ¿¿¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¡Ø¼Õ¤ë¡Ù¡Ø¼Õ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤â¡¢¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¼Õ¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢²¿¤Ë¼Õ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬¡Ä¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢²í¤ÏÏÃ¤ò¼×¤ê¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¡£±ü¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬¥Ç¥«¤¤¤«¤é¤µ¡£²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤ê¤âÌÂÏÇ¤«¤±¤¿ÎÌ¤¬¡ÊÎ¾¼ê¤ò¹¤²¡Ë¤³¤ó¤Ê¤ó¤ä¤«¤é¤µ¡¢¥«¥Ã¥³°¤¤¼«Ê¬¤«¤éÆþ¤é¤ó¤È¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡¦ÆÁ°æµÁ¼Â¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¡Ø¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤Í¤ó¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼Õ¤ë¤Î¤â°ã¤¦¤·¤È¤«¡£¼Õ¤Ã¤¿¤é¡Ø¼Õ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏºÛÈ½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¡Ø¤½¤ì¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¼Õ¤ë¤Î¤â¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¤Ø¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¡×¤È¾¾ËÜ¤Î¿´¶¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢²í¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤½¤Î·ï¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¤ä¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î²ÈÂ²¡¢Í§Ã£¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢µÈËÜ¶½¶È¡¢Æ°¤¯¿Í¡¢¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤½¤³¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤Ê¤µ¤¤¡¢¤ä¤Ç¡£»ö·ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£