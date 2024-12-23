アンカー、Amazonふるさと納税限定の返礼品を展開
米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社は、Ankerグループの計4製品が神奈川県川崎市および茨城県稲敷郡美浦村のふるさと納税返礼品として2024年12月より開始する「Amazonふるさと納税」において取り扱い開始となった。
アンカー・ジャパンでは2024年10月より、神奈川県川崎市と茨城県美浦村の2つの自治体でのふるさと納税の返礼品として、Ankerグループ製品をお取り扱いいただいている。今回新たに2024年12月より開始となる「Amazonふるさと納税」においても、Ankerグループ製品の取扱を開始。Amazonふるさと納税の限定デザインとして、神奈川県川崎市の返礼品であるモバイルバッテリー「Anker 大容量モバイルバッテリー 10000mAh 川崎限定モデル」にAnkerブルーでプリントを施し、本体のカラーも3色用意した。
その他にも本サイトでは、すでに返礼品として採用されている神奈川県川崎市のモバイルバッテリー「Anker 大容量モバイルバッテリー 10000mAh 川崎限定モデル」およびバッテリー機能搭載急速充電器「Anker バッテリー機能搭載USB充電器 5000mAh 川崎フロンターレモデル」、茨城県稲敷郡美浦村のプロジェクター「Nebula Capsule 3」および「Nebula Capsule 3 Laser」も返礼品として選択することができる。今後もアンカー・ジャパンは様々な取り組みによる地方自治体や地域住民の皆様への貢献を目指していくとしている。
■「Amazonふるさと納税」でのAnkerグループ製品取扱開始
2024年12月より開始する「Amazonふるさと納税」にて、Ankerグループ製品を返礼品として採用いただいている神奈川県川崎市および茨城県稲敷郡美浦村への寄付が可能となる。
● 神奈川県川崎市 ※川崎市返礼品は12月中に申し込み開始予定
寄付先の自治体 神奈川県川崎市
製品 / 寄付額
・【Amazon.co.jp限定】Anker 大容量モバイルバッテリー 10000mAh 川崎限定モデル / ブラック、ホワイト、パープル
寄付額：12,000円
製品ページ：https://bit.ly/49Ixmfa
・Anker 大容量モバイルバッテリー 10000mAh 川崎限定モデル / ブラック
寄付額：12,000円
製品ページ：https://bit.ly/3VKAlxY
・Anker バッテリー機能搭載USB充電器 5000mAh 川崎フロンターレモデル / ブルー
寄付額：30,000円
製品ページ：https://bit.ly/4iIHPeM
【Amazon.co.jp限定】Anker 大容量モバイルバッテリー 10000mAh 川崎限定モデル
Amazonふるさと納税限定デザインとして、AnkerのチャージングマークをAnkerブルーで印字し、3色のカラーバリエーションを用意した。
● 茨城県稲敷郡美浦村
寄付先の自治体 茨城県稲敷郡美浦村
製品 / 寄付額
・ Nebula Capsule 3
寄付額：234,000円
製品ページ：https://bit.ly/3VGIa7J
・Nebula Capsule 3 Laser
寄付額：400,000円
製品ページ：https://bit.ly/3DnLQoQ
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■「Amazonふるさと納税」でのAnkerグループ製品取扱開始
2024年12月より開始する「Amazonふるさと納税」にて、Ankerグループ製品を返礼品として採用いただいている神奈川県川崎市および茨城県稲敷郡美浦村への寄付が可能となる。
● 神奈川県川崎市 ※川崎市返礼品は12月中に申し込み開始予定
寄付先の自治体 神奈川県川崎市
製品 / 寄付額
・【Amazon.co.jp限定】Anker 大容量モバイルバッテリー 10000mAh 川崎限定モデル / ブラック、ホワイト、パープル
寄付額：12,000円
製品ページ：https://bit.ly/49Ixmfa
・Anker 大容量モバイルバッテリー 10000mAh 川崎限定モデル / ブラック
寄付額：12,000円
製品ページ：https://bit.ly/3VKAlxY
・Anker バッテリー機能搭載USB充電器 5000mAh 川崎フロンターレモデル / ブルー
寄付額：30,000円
製品ページ：https://bit.ly/4iIHPeM
【Amazon.co.jp限定】Anker 大容量モバイルバッテリー 10000mAh 川崎限定モデル
Amazonふるさと納税限定デザインとして、AnkerのチャージングマークをAnkerブルーで印字し、3色のカラーバリエーションを用意した。
● 茨城県稲敷郡美浦村
寄付先の自治体 茨城県稲敷郡美浦村
製品 / 寄付額
・ Nebula Capsule 3
寄付額：234,000円
製品ページ：https://bit.ly/3VGIa7J
・Nebula Capsule 3 Laser
寄付額：400,000円
製品ページ：https://bit.ly/3DnLQoQ
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