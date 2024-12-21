¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¡ØM-1¡Ù¿³ºº°÷¼Âà¤ò¸ì¤ë¡¡µîÇ¯¤Î½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë»öÌ³½ê¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎÉÙß·¤¿¤±¤·¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¸å1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âè20²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¡22Æü¡¡¸å6¡§30¡Ë¤Î¿³ºº°÷¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¶»Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥ó¥É°ËÃ£¡¢ÌÅ¤ÎÀ¼Í¥¡¦°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¤ÈTV½é2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤¢¤·¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüÍË·à¾ì¡¢ºÇ½ª²ó¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤·¤¿¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤º¤¤¤Ö¤ó¤Í¡¢ËÍ¤é¤«¤é¸«¤Æ¤â¼ã¼ê¤¬·è¾¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¿³ºº°÷¤âÉÙß·¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¡Ä¥¯¥Ó¡©¡×¤È¥Ü¥±¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¡£ÉÙß·¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ½Äê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈþÍÆ±¡¤¬¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê²È¤Ç´Õ¾Þ¡©¡Ë¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ°²ó¤ÎM-1¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢³Ú²°¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍèÇ¯¤Ï1²óµÙ¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÙß·¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î¡ØM-1¡Ù¿³ºº°÷¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤â¿¨¤ì¡ÖÌ¡ºÍ»Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÀþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤ä¼ãÎÓÀµ¶³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤È¤«¼ãÎÓ¤¯¤ó¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËºÎÅÀ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡Öradiko¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÙÎòÂå¿³ºº°÷°ìÍ÷¡ÊÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¡Ë
2001Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¹ã¾å¾°»Ë¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡¢½ÕÉ÷Äâ¾®Ä«¡¢ÀÄÅç¹¬ÃË¡¢À¾Àî¤¤è¤·¡ÚÃæÀî²È¡Û
2002Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡¢ÅçÅÄÍÎ¼·¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡¢Î©ÀîÃÌ»Ö¡Ú¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡Û
2003Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢Æî¸¶À¶Î´¡¢ÅçÅÄÍÎ¼·¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡Ú¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡Û
2004Ç¯¡§À¾Àî¤¤è¤·¡¢Æî¸¶À¶Î´¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¢ÅçÅÄÍÎ¼·¡¢½ÕÉ÷Äâ¾®Ä«¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡Ú¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Û
2005Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¢ÅçÅÄÍÎ¼·¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Û
2006Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢Æî¸¶À¶Î´¡¢ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡¢ÅçÅÄÍÎ¼·¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡Ú¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡Û
2007Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡Ú¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Û
2008Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡ÚNON STYLE¡Û
2009Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡Ú¥Ñ¥ó¥¯¥Ö¡¼¥Ö¡¼¡Û
2010Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢Æî¸¶À¶Î´¡¢ÂçÃÝ°ì¼ù¡¢ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡¢µÜÇ÷ÇîÇ·¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡Ú¾Ð¤¤ÈÓ¡Û
2015Ç¯¡§ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÁýÅÄ±ÑÉ§¡¢´äÈøË¾¡¢µÈÅÄ·É¡¢ÆÁ°æµÁ¼Â¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢ÀÐÅÄÌÀ¡¢º´Æ£Å¯É×¡¢¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×¡Ú¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Û
2016Ç¯¡§¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ú¶ä¥·¥ã¥ê¡Û
2017Ç¯¡§¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¢½ÕÉ÷Äâ¾®Ä«¡¢ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡Ú¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡Û
2018Ç¯¡§¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡ÚÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Û
2019Ç¯¡§¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡Ú¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡Û
2020Ç¯¡§¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡Ú¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Û
2021Ç¯¡§¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡Ú¶Ó¸ñ¡Û
2022Ç¯¡§¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¢»³ÅÄË®»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡Ú¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Û
2023Ç¯¡§¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¢»³ÅÄË®»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡¢³¤¸¶¤È¤â¤³¡ÚÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Û
2024Ç¯¡§ÎéÆó¡ÊÃæÀî²È¡Ë¡¢»³Æâ·ò»Ê¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¡ÊÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡Ë¡¢Å¯É×¡Ê¾Ð¤¤ÈÓ¡Ë¡¢¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë¡¢³¤¸¶¤È¤â¤³¡Ê³¤¸¶¤ä¤¹¤è¡¦¤È¤â¤³¡Ë¡¢ÀÐÅÄÌÀ¡ÊNON STYLE¡Ë¡¢¼ãÎÓÀµ¶³¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ë¡Ú¡©¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥ó¥É°ËÃ£¡¢ÌÅ¤ÎÀ¼Í¥¡¦°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¤ÈTV½é2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤¢¤·¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüÍË·à¾ì¡¢ºÇ½ª²ó¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤·¤¿¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤º¤¤¤Ö¤ó¤Í¡¢ËÍ¤é¤«¤é¸«¤Æ¤â¼ã¼ê¤¬·è¾¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¿³ºº°÷¤âÉÙß·¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¡Ä¥¯¥Ó¡©¡×¤È¥Ü¥±¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¡£ÉÙß·¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ½Äê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈþÍÆ±¡¤¬¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê²È¤Ç´Õ¾Þ¡©¡Ë¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ°²ó¤ÎM-1¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢³Ú²°¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍèÇ¯¤Ï1²óµÙ¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡Öradiko¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÙÎòÂå¿³ºº°÷°ìÍ÷¡ÊÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¡Ë
2001Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¹ã¾å¾°»Ë¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡¢½ÕÉ÷Äâ¾®Ä«¡¢ÀÄÅç¹¬ÃË¡¢À¾Àî¤¤è¤·¡ÚÃæÀî²È¡Û
2002Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡¢ÅçÅÄÍÎ¼·¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡¢Î©ÀîÃÌ»Ö¡Ú¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡Û
2003Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢Æî¸¶À¶Î´¡¢ÅçÅÄÍÎ¼·¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡Ú¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡Û
2004Ç¯¡§À¾Àî¤¤è¤·¡¢Æî¸¶À¶Î´¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¢ÅçÅÄÍÎ¼·¡¢½ÕÉ÷Äâ¾®Ä«¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡Ú¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Û
2005Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¢ÅçÅÄÍÎ¼·¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Û
2006Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢Æî¸¶À¶Î´¡¢ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡¢ÅçÅÄÍÎ¼·¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡Ú¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡Û
2007Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡Ú¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Û
2008Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡ÚNON STYLE¡Û
2009Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡Ú¥Ñ¥ó¥¯¥Ö¡¼¥Ö¡¼¡Û
2010Ç¯¡§ÅçÅÄ¿Â½õ¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢Æî¸¶À¶Î´¡¢ÂçÃÝ°ì¼ù¡¢ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡¢µÜÇ÷ÇîÇ·¡¢ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡Ú¾Ð¤¤ÈÓ¡Û
2015Ç¯¡§ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÁýÅÄ±ÑÉ§¡¢´äÈøË¾¡¢µÈÅÄ·É¡¢ÆÁ°æµÁ¼Â¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢ÀÐÅÄÌÀ¡¢º´Æ£Å¯É×¡¢¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×¡Ú¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Û
2016Ç¯¡§¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ú¶ä¥·¥ã¥ê¡Û
2017Ç¯¡§¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¢½ÕÉ÷Äâ¾®Ä«¡¢ÅÏÊÕÀµ¹Ô¡Ú¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡Û
2018Ç¯¡§¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡ÚÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Û
2019Ç¯¡§¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡Ú¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡Û
2020Ç¯¡§¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡Ú¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Û
2021Ç¯¡§¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡Ú¶Ó¸ñ¡Û
2022Ç¯¡§¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¢»³ÅÄË®»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡Ú¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Û
2023Ç¯¡§¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¢»³ÅÄË®»Ò¡¢ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡¢³¤¸¶¤È¤â¤³¡ÚÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Û
2024Ç¯¡§ÎéÆó¡ÊÃæÀî²È¡Ë¡¢»³Æâ·ò»Ê¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¡¢È¹ÀëÇ·¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¡ÊÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡Ë¡¢Å¯É×¡Ê¾Ð¤¤ÈÓ¡Ë¡¢¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë¡¢³¤¸¶¤È¤â¤³¡Ê³¤¸¶¤ä¤¹¤è¡¦¤È¤â¤³¡Ë¡¢ÀÐÅÄÌÀ¡ÊNON STYLE¡Ë¡¢¼ãÎÓÀµ¶³¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ë¡Ú¡©¡Û