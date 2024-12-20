¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

GENKI LABO¤Î»Ô²¬¸µµ¤ÀèÀ¸¤¬¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÏÍè¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÀµÌÌ¤«¤éÅú¤¨¡¢ÃÏ¿Ì¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÈÂÐºö¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸µµ¤ÀèÀ¸¤Ï¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÏÍè¤Þ¤¹¤«¡©Íè¤¿¤é¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¡Ö·ëÏÀ¡¢Íè¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤­Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤òÍ½Â¬¡£º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8¡Á9¤ÎÃÏ¿Ì¤¬70¡Á80%¤Î³ÎÎ¨¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¡£

Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬4Ëç¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¿ÌÂ¿È¯ÃÏÂÓ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ä¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÏÄ¤ß¤Ë¤è¤ëÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¡£ÄÅÇÈ¤ä·úÊªÅÝ²õ¤ËÈ÷¤¨¤¿²È¶ñ¤Î¸ÇÄê¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Î³ÎÇ§¡¢ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤Î½ÅÍ×À­¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤äAI¤Ë¤è¤ëÍ½Â¬µ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤ò¾Ò²ð¤·¡¢²Ê³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤ÎËÉºÒ¶¯²½¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇ¸å¤Ë¸µµ¤ÀèÀ¸¤Ï¡ÖÃÏ¿Ì¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¼«Á³¸½¾Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤½¤ÎÈ÷¤¨¤È¤½¤·¤Æ²Ê³ØÅª¤Ë¤Ê¤¼µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤È¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÈï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ß¤ó¤Ê¤â¤³¤Î¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤È²ÈÂ²¤Î¿È¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:04

¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÆ°¤­¤¬ÃÏ¿Ì¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹»ÅÁÈ¤ß
05:41

Â¾¤ÎÃÏ¿Ì¤¬°ú¤­¶â¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤È¤½¤Î¸¦µæ
10:48

ÃÏ¿ÌÂÐºöÆ°²è¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°

´ØÏ¢µ­»ö

¡ÖÀ¤³¦½é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡À¼¤Ç¥Ó¡¼¥«¡¼³ä¤ì¤ë¡©¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¡õGENKI LABOÄ©Àï¤Î·ë²Ì¤Ï

¡ÖÀ¤³¦½é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡À¼¤Ç¥Ó¡¼¥«¡¼³ä¤ì¤ë¡©¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¡õGENKI LABOÄ©Àï¤Î·ë²Ì¤Ï

 9²¯±ß½¸¤á¤¿¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¡¢ÊÖÎéÉÊ¤ÎÃæ¿È¤Ï¡©¡¡¿Íµ¤YouTuber´¶Æ°¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤ä¤Ð¡×

9²¯±ß½¸¤á¤¿¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¡¢ÊÖÎéÉÊ¤ÎÃæ¿È¤Ï¡©¡¡¿Íµ¤YouTuber´¶Æ°¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤ä¤Ð¡×

 ¥Ò¥í¥¢¥«¤Î¸ÄÀ­¡ÖÊø²õ¡×¡¢¼ÂºÝ¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤ë¤È...¡¡GENKI LABO¤¬¸ø³«

¥Ò¥í¥¢¥«¤Î¸ÄÀ­¡ÖÊø²õ¡×¡¢¼ÂºÝ¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤ë¤È...¡¡GENKI LABO¤¬¸ø³«
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

GENKI LABO_icon

GENKI LABO

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 104.00Ëü¿Í 1572 ËÜ¤ÎÆ°²è
³Ø¤Ù¤Æ¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¼Â¸³¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ Twitter¤Ç¿§¤ó¤Ê¾ðÊó¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤±¤ì¤Ð¥Õ¥©¥í¡¼¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ https://twitter.com/genkiichioka ¥³¥é¥Ü¤ä¼Â¸³¶¨ÎÏ¤Î¤´°ÍÍê¤Ï¥³¥Á¥é¤Þ¤Ç¢ª¡¡info@m2cscience.com PROFILE ¥Æ¥ì¥Ó¡¦»¨»ï¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥é¥¤¥ÖÅù¤Ç²Ê³Ø¼Â¸³¤ò¾Ò²ð
youtube.com/@GENKILABO/featured YouTube