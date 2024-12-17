º£µ¨À¾Éð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ä¥ó¤¬¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¥Ñ¥Õ¥©¿Íµ¤¤Îº¸ÏÓ
¡¡º£µ¨¡¢À¾Éð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥ä¥óÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢MLB¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®160¥¥íº¸ÏÓ¤Î¥ä¥ó¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòµ¨¤Ï¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º»±²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨À¾Éð¤Ë²ÃÆþ¤â
37»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨5¡¦58¤È¿¶¤ë¤ï¤º1Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ö¥é¡¦¥»¥ó¥Æ¥ó¥·¥¢99¡×¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¤Î¸ø¼°X¤â¥ä¥ó¤¬¡Ö¥é¡¦¥»¥ó¥Æ¥ó¥·¥¢99¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë²áµî¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÈà¤¬¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÆ¹ñ¤ÇºÆ¤Ó¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¡£