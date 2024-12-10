¡ÖÁêËÐ¤Ï»¦¤·¹ç¤¤¡×¤Î¸½Ìò»þÂå¤«¤é¥¥ã¥éÂçÊÑËÆ¡Ä·ã¥ä¥»¡ª¸µµ®·Ê¾¡¡Ö¿ÆÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ø¶Ã¤¤ÎÂÐ±þ
¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¸µÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¡Ê28¡Ë¤À¡£º£Ç¯¤Î£¹·î¾ì½ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£11·î¾ì½ê¤«¤é¿·ÊÆ¤Î¿ÆÊý¤È¤·¤Æ²ñ¾ì·ÙÈ÷¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ËË¤¬¥·¥å¥Ã¤È¤·²èÌÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â·ã¥ä¥»¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡Ö°úÂà¤·¤Æ¤«¤é£²¥õ·î¤Ç£µÔ¤Û¤É¥ä¥»¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡£175cm¡¢165Ô¤ÈÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿µ®·Ê¾¡¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸½Ìò»þÂå¥à¥ê¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¿ÆÊý¤È¤Ê¤êÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁêËÐ¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÖÂ¾¤ÎÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Ê¡×
¸½Ìò»þÂå¤Îµ®·Ê¾¡¤Ï²ÉÌÛ¤Ç¡¢¾ì½êÃæ¤Ïµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤Ç¿Í¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤¿¤À¤è¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤ËÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÁêËÐÁª¼ê¸¢¤Ê¤É¤Ç¿ô¡¹¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿µ®·Ê¾¡¤Ï¡¢ÆþÌç¸å¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçÈ¾¤ÎÎÏ»Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¿ÈÂÎ¤¬Âç¤¤¯ÎÏ¤Î¶¯¤µ¤â¥±¥¿°ã¤¤¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¡¢À¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤ï¤Ê¤¤¤ÈÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¤È¤«¡£
µ®·Ê¾¡¤Ï¡¢¤è¤¯¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÁêËÐ¤Ï»¦¤·¹ç¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡£»Õ¾¢¡¦µ®Çµ²Ö¿ÆÊý¤Î¡ØÂ¾¤ÎÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤»ØÆ³¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ®·Ê¾¡¤¬¡¢ÎÏ»ÎÆ±»Î¤Ç¤Ä¤ë¤ó¤À¤ê¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»¡Êºë¶Ì±É¡Ë¤ÎÀèÇÚ¤Ç¸µ´ØÏÆ¡¦Âç±ÉæÆ°Ê³°¡¢Ã¯¤«¤È¿Æ¤·¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤½¤ó¤Ê¾¡Éé»Õ¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿µ®·Ê¾¡¤¬¡¢¿ÆÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶Ã¤¤ÎÂçÊÑËÆ¤ò¤È¤²¤¿¡£·ã¥ä¥»¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£É½¾ð¤¬²¹ÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¾ï¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¡£¼èÁÈ¤ò½ª¤¨¤¿ÎÏ»Î¤¿¤Á¤Ø¤â¡¢µ¤·Ú¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÂç¿©¤¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÂç´Ø¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·ÁêËÐ³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½Å°µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ®·Ê¾¡¤Ï¸µÍè¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¹¥¤¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¾ì½êÃæ¤Ï¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÂç¸æ½ê¤È¤â¤è¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡£¡ØÂç¿©¤¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È·Ú¤¤Ä´»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÆÊý¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤òµá¤á¤é¤ì¤ì¤Ðµ¤·Ú¤Ë£²¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡£¸ý¤ò¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤µ¤»¤ë¡ØÊÑ´é¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½Ìò»þÂå¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
²ÉÌÛ¤ÊÆ®»Î¤¬µ¤¤µ¤¯¤ÇÌÀ¤ë¤¤¿ÆÊý¤Ë¡Ä¡Ä¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿µ®·Ê¾¡¤Ï¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖÁÇ¤Î¼«Ê¬¡×¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£