50ºÐÂ©»Ò»¦³²ÍÆµ¿¤ÇÉãÂáÊá¡¡¼¢²ì¡¦Ìî½§¡¢ÌµÍý¿´Ãæ¤«
¡¡¼¢²ì¸©Ìî½§»Ô¤Î½»Âð¤Ë½»¤àÌµ¿¦ÆÄ±Ê¹ä»Ö¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤¬7Æü¤Ë»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¼é»³½ð¤Ï8Æü¡¢¹ä»Ö¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÉã¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¾¡¼¡ÍÆµ¿¼Ô¡Ê82¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£¾¡¼¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤Î²ð¸î¤ËÈè¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±½ð¤ÏÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï7Æü¸áÁ°¤Ë»¦°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ä»Ö¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡¾¡¼¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÏºÊ¡Ê74¡Ë¤È¹ä»Ö¤µ¤ó¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£¹ä»Ö¤µ¤ó¤Ï¼«¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ç¤¢¤ª¤à¤±¡¢¾¡¼¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òºÊ¤¬È¯¸«¤·¤¿¡£Éã»Ò¤È¤â¤Ë¼ó¤Ë¹Ê¤á¤é¤ì¤¿º¯¤¬¤¢¤ê¡¢¾¡¼¡ÍÆµ¿¼Ô¤â¸ÆµÛº¤Æñ¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£