°ïºà22ºÐ¤¬µ¢´Ô¡Ö¤Ä¤¤¤ËÌá¤ë¤Î!?¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡¡13»î¹ç4¥´¡¼¥ë¡Ä³ÐÀÃ´Ö¶á¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼
ÃæÅçÂç²Å¤¬¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò½ª¤¨»¥ËÚ¤Ëµ¢´Ô
¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï11·î26Æü¡¢º£µ¨¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿22ºÐFWÃæÅçÂç²Å¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ëµ¢´Ô¤·Îý½¬Éüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¡Ö´üÂÔ¥Þ¥·¥Þ¥·¡×¡ÖË½¤ì¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿´î¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï2021Ç¯¤Ë¹ñ¸«¹â¤«¤é»¥ËÚ¤Ø²ÃÆþ¡£21Ç¯6·î9Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ2²óÀï¡Êvs¥½¥Ë¡¼ÀçÂæ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í½é¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤âÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É´üÂÔ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó6·î¤ËÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ê¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ë¡¢24Ç¯¤ÏÆ£»Þ¤Ø¡Ê°éÀ®·¿¡¿¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ë¡£Æ±Ç¯²Æ¤«¤é¤Ï¿å¸Í¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿å¸Í¤Ç13»î¹ç4¥´¡¼¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤Ê¤«¡¢11·î26Æü¤ËÊÝÍ¸µ¤Î»¥ËÚ¤¬ÃæÅç¤Îµ¢´Ô¡Ê¥Á¡¼¥à¹çÎ®¡Ë¤òÊó¹ð¡£ËÜ¿Í¤âŽ¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª¡¡ÃæÅçÂç²Å¤Ç¤¹¡ª¡¡ËÜÆü¤è¤ê»¥ËÚ¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êËèÆü´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ªŽ£¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍê¤à¤¾¡ª¡×¡Ö´üÂÔ¥Þ¥·¥Þ¥·¡×¡ÖË½¤ì¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÌá¤ë¤Î!?¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë