38ºÐ¡ÈÍýÁÛ¤ÎÈà»á¡É¤ÎÀµÂÎ¤¬¾×·âÅª¤¹¤®¤¿¡Ä29ºÐ½÷À¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿°Ì´
¡¡¤È¤¤á¤¯¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×¤À¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÇ°¤Î½Ð²ñ¤¤¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¶¤Ã¤Æ3¿Í¤Î½÷À¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿´ûº§ÃËÀ¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿½÷À¤Î¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢¡¹â¿ÈÄ¹¡¦¹â¼ýÆþ¤ÎÃÝÌîÆâË»÷¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
¡¡È¾Ç¯¤Û¤ÉÆ±À³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¡¢½ý¿´¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿²ñ¼Ò»öÌ³¤Î»ûÅÄ²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦29ºÐ¡Ë¤Ï¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»Ï¤á¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¥¤¥±¥á¥óÃËÀ¤È¥Þ¥Ã¥Á¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤â¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤È¡¢´î¤Ó¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇ¯Îð¤â¤Þ¤À20Âå¤À¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂçÎÌ¤Î¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ÏÈô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¼êIT´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë38ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢Ç¯¼ý¤Ï800Ëü±ßÁ°¸å¡£¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Î´é¼Ì¿¿¤âÃÝÌîÆâË¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¤È¿§µ¤¤¬¤¢¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÄ¹¤â180cm¡£¤³¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¤¬¥¢¥×¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢¡Ì¾»É¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿°Â¿´´¶¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó
¡¡¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤»¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁáÂ®Èà¤È¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë¤¢¤ë¡¢½ÏÀ®Æù¤¬¥¦¥ê¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ð¡¼¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´é¼Ì¿¿ÄÌ¤ê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿¡£ÀÐÄÍ½çÊ¿¡Ê²¾Ì¾¡¦38ºÐ¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ëÃËÀ¤Ï¡¢´¥ÇÕ¤ÎÁ°¤ËÌ¾»É¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿Ì¾»É¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿·ÐÎòÄÌ¤ê¤ÎÂç¼ê´ë¶È¡£¿©»öÃæ¤â¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ä¿¦¾ì¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¦¶È¤òµ¶¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤ê¡Ø¥ï¥¤¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£¤¬¹¥¤¡©¡Ù¤È¤«¡Ø¤ª¿å¡¢Íê¤à¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¸¯¤¤¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¡¢½é²ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¤Ã¤«¤êÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Ê¿Æü¤Ë¤·¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤â¡Ä¡Ä
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ²¿ÅÙ¤«¿©»ö¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢ÀÐÄÍ¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¡£¤ª¼ò¤ò°û¤à¤³¤È¤ä±Ç²è´Õ¾Þ¤¬¼ñÌ£¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÄ«¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÂÎ¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀÐÄÍ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤È¤¤«¤é¡Ö¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÅÚÆüµÙ¤ß¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÆü¤ÏÊ¿Æü¤Ð¤«¤ê¡£¡ØÀèÇÚ¤È¥´¥ë¥Õ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ù¤È¤«¡Ø½¢³èÀ¸¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Î®Äª¤ËÏÃ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤Îµ¿¤¤¤â¤Ê¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³Î¤«¤Ë´é¤âÆü¾Æ¤±¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¤Î¤Á¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¼Â¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡¸òºÝ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤â¼«Âð¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤º
¡¡·Þ¤¨¤¿¤½¤ÎÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡£²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤ÏÀÐÄÍ¤µ¤ó¤Ë¸òºÝ¤ò¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ò¾µÂú¡£À²¤ì¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò¤½¤Î¾ì¤Çºï½ü¤·¤¿¡£¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ï»ËÜÌÚ¤äËãÉÛ½½ÈÖ¼þÊÕ¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤ªÇñ¤ê¥Ç¡¼¥È¤Ï¹Èø¤Ë½»¤à²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡£ÀÐÄÍ¤µ¤ó¤ÏÈÄ¶¶ºß½»¤Ç¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¥¦¥Á¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Î¡¢±ó¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿Àµ·î¤â¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤º¡£
¡Ö»ä¤Î²È¤Î¤Û¤¦¤¬¶á¤¤¤·¡¢°Õ³°¤È¥¨¥ê¡¼¥ÈÃËÀ¤Û¤ÉË»¤·¤¯¤ÆÉô²°¤¬±ø¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë¸Æ¤Ö¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ3¤«·î¤¬²á¤®¤Æ¤âÈà¤Î²È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«°ã¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¿ÆÍ§¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¾×·âÅª»ö¼Â¤¬È¯³Ð
¢¡¹â¿ÈÄ¹¡¦¹â¼ýÆþ¤ÎÃÝÌîÆâË»÷¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
¡¡È¾Ç¯¤Û¤ÉÆ±À³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¡¢½ý¿´¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿²ñ¼Ò»öÌ³¤Î»ûÅÄ²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦29ºÐ¡Ë¤Ï¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»Ï¤á¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¥¤¥±¥á¥óÃËÀ¤È¥Þ¥Ã¥Á¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤â¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤È¡¢´î¤Ó¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Âç¼êIT´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë38ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢Ç¯¼ý¤Ï800Ëü±ßÁ°¸å¡£¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Î´é¼Ì¿¿¤âÃÝÌîÆâË¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¤È¿§µ¤¤¬¤¢¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÄ¹¤â180cm¡£¤³¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¤¬¥¢¥×¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢¡Ì¾»É¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿°Â¿´´¶¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó
¡¡¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤»¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁáÂ®Èà¤È¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë¤¢¤ë¡¢½ÏÀ®Æù¤¬¥¦¥ê¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ð¡¼¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´é¼Ì¿¿ÄÌ¤ê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿¡£ÀÐÄÍ½çÊ¿¡Ê²¾Ì¾¡¦38ºÐ¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ëÃËÀ¤Ï¡¢´¥ÇÕ¤ÎÁ°¤ËÌ¾»É¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿Ì¾»É¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿·ÐÎòÄÌ¤ê¤ÎÂç¼ê´ë¶È¡£¿©»öÃæ¤â¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ä¿¦¾ì¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¦¶È¤òµ¶¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤ê¡Ø¥ï¥¤¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£¤¬¹¥¤¡©¡Ù¤È¤«¡Ø¤ª¿å¡¢Íê¤à¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¸¯¤¤¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¡¢½é²ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¤Ã¤«¤êÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Ê¿Æü¤Ë¤·¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤â¡Ä¡Ä
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ²¿ÅÙ¤«¿©»ö¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢ÀÐÄÍ¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¡£¤ª¼ò¤ò°û¤à¤³¤È¤ä±Ç²è´Õ¾Þ¤¬¼ñÌ£¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÄ«¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÂÎ¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀÐÄÍ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤È¤¤«¤é¡Ö¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÅÚÆüµÙ¤ß¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÆü¤ÏÊ¿Æü¤Ð¤«¤ê¡£¡ØÀèÇÚ¤È¥´¥ë¥Õ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ù¤È¤«¡Ø½¢³èÀ¸¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Î®Äª¤ËÏÃ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤Îµ¿¤¤¤â¤Ê¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³Î¤«¤Ë´é¤âÆü¾Æ¤±¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¤Î¤Á¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¼Â¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡¸òºÝ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤â¼«Âð¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤º
¡¡·Þ¤¨¤¿¤½¤ÎÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡£²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤ÏÀÐÄÍ¤µ¤ó¤Ë¸òºÝ¤ò¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ò¾µÂú¡£À²¤ì¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò¤½¤Î¾ì¤Çºï½ü¤·¤¿¡£¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ï»ËÜÌÚ¤äËãÉÛ½½ÈÖ¼þÊÕ¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤ªÇñ¤ê¥Ç¡¼¥È¤Ï¹Èø¤Ë½»¤à²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¡£ÀÐÄÍ¤µ¤ó¤ÏÈÄ¶¶ºß½»¤Ç¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¥¦¥Á¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Î¡¢±ó¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿Àµ·î¤â¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤º¡£
¡Ö»ä¤Î²È¤Î¤Û¤¦¤¬¶á¤¤¤·¡¢°Õ³°¤È¥¨¥ê¡¼¥ÈÃËÀ¤Û¤ÉË»¤·¤¯¤ÆÉô²°¤¬±ø¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë¸Æ¤Ö¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ3¤«·î¤¬²á¤®¤Æ¤âÈà¤Î²È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«°ã¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¿ÆÍ§¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¾×·âÅª»ö¼Â¤¬È¯³Ð