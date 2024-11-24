¥½¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ
½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¤¬¹âµé´¶°î¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥é¥°¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYves Salomon¡Ê¥¤¥ô¡¦¥µ¥í¥â¥ó¡Ë¡×¤ÏÀèÆü¡¢½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥½¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¤Ï¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿25 S/S ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢µ×¡¹¤Ë¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÌ¥ÏÇÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤«¤é°¦¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â¥×¥í¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î»¿¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èà½÷¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMrs.¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥½¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥é¥°¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYves Salomon¡Ê¥¤¥ô¡¦¥µ¥í¥â¥ó¡Ë¡×¤ÏÀèÆü¡¢½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥½¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¤Ï¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿25 S/S ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢µ×¡¹¤Ë¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÌ¥ÏÇÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤«¤é°¦¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â¥×¥í¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î»¿¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èà½÷¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMrs.¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥½¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£