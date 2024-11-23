¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¡¾åÉÊ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¡Ö¤ä¤Ð¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤â»÷¹ç¤¦¡×¥Í¥Ã¥È¤¦¤é¤ä¤à¡ÖÁÇÅ¨¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬ÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ê£Í£Ö£Ð¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¤ËËþÉ¼¤Ç£Í£Ö£Ð¤ËÁª½Ð¡£±Ñ¸ì¤Ç¡ÖËþ¾ì°ìÃ×¤À¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢¼õ¾Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿ÂçÃ«¤Ï°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤òÏÓ¤ËÊú¤¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤È²Ä°¦¤¤¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ä¤Ð¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡£¤É¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÂçÃ«¤¯¤ó¤¹¤´¤¤¤Ê¡¼¡ª²£¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¾åÉÊ¤¹¤®¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£