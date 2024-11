ウォノ、英語シングル「What Would You Do」MV公開…ワンテイク技法で撮影

ウォノが強烈で魅惑的なオーラでカムバックした。所属事務所のウォノは22日、公式YouTubeチャンネルを通じて、ウォノの新しい英語シングル「What Would You Do」のミュージックビデオを公開した。公開された映像には、空虚な建物内部を背景に一人で立っている彼の姿が収められている。彼はナチュラルなメイク、カジュアルなスタイリングでユニークな魅力をアピールした。

「What Would You Do」は、ミディアムテンポのポップR&Bバラード曲で、落ち着いたメロディーの上に愛と傷に絡み合った関係で感じた複雑な感情を表現した。内面の分裂と傷ついた魂の苦痛、より堅固になった彼のボーカルが調和し、曲が語る関係の複雑性を強く伝えている。ミュージックビデオはワンテイク技法で撮影され、絶え間ない感情の流れをそのまま伝え、ディテールな感情表現が加わり、複雑な愛の感情を伝えた。傷を交わして逃げられない過去と現在の感情線が傷、虚脱、怒り、癒しの過程を通じて表現された。ウォノの新しい英語シングル「What Would You Do」は22日午後2時、米国東部時刻基準では0時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされた。