ENHYPEN、リパッケージアルバムでオリコン1位を獲得！タイトル曲「No Doubt」もランクイン

ENHYPENが日本でも確固とした“アルバムパワー”を誇った。11月20日に発表された、2024年11月19日付のオリコンデイリーアルバムランキングによると、ENHYPENの2ndフルアルバムのリパッケージ「ROMANCE : UNTOLD -daydream-」が、日本発売日となる19日に14.7万枚を売り上げ、1位を記録した。前作の2ndフルアルバム「ROMANCE : UNTOLD」の発売初日と比べても約4万枚多い数字だ。彼らはこれまで韓国と日本で発売した計11枚のアルバムで、全てオリコンデイリーアルバムランキングにて1位を記録し、日本現地内の彼らの強大な人気を確認させた。

タイトル曲「No Doubt」の日本語バージョンは、同日オリコンデイリーデジタルシングル(単曲)ランキングにて4位を記録。同曲は、LINE MUSIC「トップ100」リアルタイムチャートで5日連続(11月11〜15日)、デイリーチャートでは3日連続(11月13〜15日)1位を記録した。さらに、ワールドツアーの日本公演を収録した映像作品「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE' IN JAPAN」も2024年11月19日付のオリコンデイリーDVDランキングと、オリコンデイリーミュージックDVDランキングで並んで1位を記録し、オリコンデイリーBlu-rayランキングでは3位を記録した。ENHYPENは 『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』として活発な活動を展開している。このアルバムは初動販売量(発売後1週間のアルバム販売量)140万枚を突破し(ハントチャート調べ)、歴代K-POPリパッケージアルバムの中で最多初動販売量新記録を立てた。このアルバムはまたブラジル、ロシア、トルコ1位をはじめ、14ヶ国/地域のiTunes「トップアルバム」チャートトップ10を記録した。そして、彼らはアメリカ最大規模の音楽フェスティバル「コーチェラヴァレー・ミュージック&アートフェスティバル(Coachella Valley Music and Arts Festival)」(以下「コーチェラ」)への出演も決定。来年4月11日から約2週間、米カリフォルニア州インディオで開かれるフェスティバルの12日と19日のステージに上がる。今回のラインナップの中でK-POPボーイズグループは彼らだけであり、さらに、K-POPボーイズグループの中でデビューから最速で「コーチェラ」に出演するという偉業を成し遂げた。また、現在3回目のワールドツアーの日本公演でありK-POPボーイズグループでデビューから最速での3都市ドームツアー「ENHYPEN WORLD TOUR “WALK THE LINE” IN JAPAN」を開催中の彼らは、12月28日、29日に福岡・みずほPayPayドーム福岡、1月25日、26日に大阪・京セラドーム大阪を巡り、日本でもグローバル旋風を続けていく。