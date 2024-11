H1-KEY、SB19のJOSH CULLENとのコラボ曲「Re: Thinkin′ About You」MV公開…深まった感性を披露

H1-KEYが、SB19のJOSH CULLEN(ジョッシュ・カレン)とのコラボ曲をリリースした。彼女たちは昨日(20日)、公式Youtubeチャンネルを通じて「Thinkin' About You」のリミックストラック「Re: Thinkin' About You」のミュージックビデオを公開した。「Re: Thinkin' About You」は、H1-KEYが今年1月に発売した「H1-KEYnote」の初のシリーズである「Thinkin' About You」をリミックスしたトラックだ。ライアン・チョン、Martin Stilling、Moa Pettersson Hammar、KIDDOなど、韓国国内外の有名プロデューサーが作詞や作曲に参加し、温かいポップの感性を感じることができる。

特に、フィリピンの国民的グループであり、ビルボードチャートに初めてランクインした東南アジアのアイドルグループSB19のJOSH CULLENが、返歌形式でラップの作詞に参加した。JOSH CULLENとH1-KEYは、現実的で成熟した別れに対する考えを自分たちだけの感性で表現した。H1-KEYは、昨年発売した1stミニアルバムのタイトル曲「Rose Blossom」をヒットさせ、ホットなガールズグループとなった。また、同年発売した2ndミニアルバムのタイトル曲「SEOUL」で、デビューして初めて音楽番組で1位を獲得した。さらに、今年6月に3ndミニアルバム「LOVE or HATE」をリリースした。続いて、イギリスの音楽専門マガジン「NME」のカバーを飾るだけでなく、「Golden Wave in Tokyo」「DREAM CONCERT」「2024 Seoul Vibe」など、韓国国内外の様々な音楽フェスティバルと大学の学園祭に参加し、活発な活動を繰り広げている。