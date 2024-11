ジェジュン＆SAY MY NAME、環境保護運動に参加…ESGキャンペーン広報大使に委嘱

ジェジュンと新人ガールズグループSAY MY NAMEが環境保護運動に参加する。ジェジュンとSAY MY NAMEは17日、ESGキャンペーン広報大使として、同キャンペーンが行っている「イギリス国立自然史博物館特別展:今年の野生動物写真作家展ワールドツアー in 釜山(プサン)」を訪れた。今月4日、「イギリス国立自然史博物館特別展:今年の野生動物写真作家展ワールドツアー in 釜山」と共に開催するESGキャンペーン広報大使に公式委嘱された彼らは、忙しいスケジュールの中でも今回の展示会を自ら観覧し、より多くの人に知らせるために釜山を訪れた。

ジェジュンとSAY MY NAMEは野生動物写真分野で最高の権威を誇る今回の展示で、自然の驚異と共に地球温暖化など、環境問題に対する視線を盛り込んだ作品を鑑賞し、今後の広報大使としての活動にもより真正性を持って取り組む計画だ。彼らが広報大使を務めるESGキャンペーンは、イギリス国立自然史博物館特別展の「今年の野生動物写真作家展ワールドツアー in 釜山」と共に生物多様性保存と環境保護について積極的に知らせる趣旨で企画された。ジェジュンはデビュー20周年を記念して発売したフルアルバム「FLOWER GARDEN」でグローバルな人気を集めた中、アジア単独ツアーまで成功裏に終えた。それだけでなく、KBS 2TV「新商品販売-ピョンストラン」、YouTubeチャンネル「ジェチング」「Milky Boys」など、バラエティでも活躍している。彼が手掛けた新人ガールズグループSAY MY NAMEは、最近発売したデビューアルバム「SAY MY NAME」で良い成績をあげ、熱い関心を集めた。