「NHK紅白歌合戦」TXT、ILLITが初出場！TWICE、LE SSERAFIMら全42組

「第75回NHK紅白歌合戦」の出場歌手が発表された。初出場は紅組が3組、白組が6組となっている。韓国からは、TOMORROW X TOGETHER、ILLITの初出場が決定。さらに、TWICEは5度目、LE SSERAFIMは3度目の出場が決まった。他にもJO1、ME:I、藤井風、あいみょんなど、豪華アーティストが集結する。今年のテーマは「あなたへの歌」。国際交流も一層盛んになり、パリオリンピック・パラリンピックに歓喜し、高揚した一方で相次ぐ自然災害や終わらぬ紛争など、おおくの悲しみもあった2024年を振り返りながら、メジャーやマイナー、国や性別、時代にとらわれることなく1人ひとりに最高の歌を届ける。

今回の司会は有吉弘行と橋本環奈、伊藤沙莉、アナウンサーの鈴木奈穂子が務め、12月31日(火)午後7時20分より放送される。

■「第74回NHK紅白歌合戦」出場歌手

※50音順(カッコ内は出場回数)



【紅組】

aiko (15)

あいみょん (6)

ILLIT (初)

石川さゆり (47)

イルカ (2)

HY (3)

坂本冬美 (36)

櫻坂46 (4)

椎名林檎 (9)

Superfly (8)

高橋真梨子 (6)

tuki. (初)

天童よしみ (29)

TWICE (5)

乃木坂46 (10)

ME:I (初)

MISIA (9)

水森かおり (22)

緑黄色社会 (3)

LE SSERAFIM (3)



【白組】

Omoinotake (初)

Creepy Nuts (初)

GLAY (4)

郷ひろみ (37)

こっちのけんと (初)

THE ALFEE (2)

JO1 (3)

純烈 (7)

Da-iCE (初)

TOMORROW X TOGETHER (初)

Number_i (初)

新浜レオン (初)

Vaundy (2)

BE:FIRST (3)

福山雅治 (17)

藤井風 (3)

星野源 (10)

Mrs. GREEN APPLE (2)

南こうせつ (6)

三山ひろし (10)

山内惠介 (10)