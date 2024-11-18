ADOR ¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¡¢BELIFT LAB¤ÎÁÊ¾ÙÄóµ¯¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡Ö¿·¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò½â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ADOR¤Î¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤¬¡¢HYBE¤È»±²¼¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ëBELIFT LAB¤Î¼çÄ¥¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤ÏËÜÆü¡Ê18Æü¡Ë¡¢Newsen¤Ë¡ÖHYBE¤ÎÆâÉô¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾Ú¸À¤ÈÌÀÇò¤ÊÎà»÷À¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¡¢À¤ÏÀ¤òÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÆâÉô¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³°Éô¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Îµõµ¶»ö¼Â¤òÎ®ÉÛ¤·¡¢¶ÈÌ³Ë¸³²¤äÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏHYBE¤ÈBELIFT LAB¡×¤È¤·¡ÖNewJeans¤ËÍ¿¤¨¤¿Èï³²¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢¿·¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò½â¤Ë¤·¤Æ¶ÈÌ³Ë¸³²¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
BELIFT LAB¤ÏILLIT¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¡¢ºÇ¶á¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ë20²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2²¯2,200Ëü±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÁÊ¾Ù¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£Ë¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯1·î10Æü¤Ë¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏºÛ¤Ç¡¢BELIFT LAB¤¬¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ëµ¯¤³¤·¤¿Â»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£
¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤Ï4·î¡¢¡ÖILLIT¤Ï¥Ø¥¢¡¢¥á¥¤¥¯¡¢°áÁõ¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¡¢¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¬Ìî¤ÇNewJeans¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·BELIFT LAB¤Ï¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤¬½é¤á¤Æµ¿ÏÇ¤òÄóµ¯¤·¤¿»þ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ïº¬µò¤¬¤Ê¤¯¡¢ILLIT¤¬NewJeans¤Î´ë²è°Æ¤òÅðºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BELIFT LAB¤Î¥¥à¡¦¥Æ¥ÛÂåÉ½¤Ï¡¢10·î24Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿2024Ç¯¹ñ²ñÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷°Ñ°÷²ñ¤ÎÁí¹ç¹ñÀ¯´Æºº¤Ë¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤â¡¢Åðºîµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡ÅªÂÐ±þ¤âÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¥à¡¦¥Æ¥ÛÂåÉ½¤Ï¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂåÉ½¤È¤·¤Æ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢¤³¤Î·ï¤òÄóµ¯¤·¤¿¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ì±»ö¡¦·º»ö¾å¤ÎÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¾õÂÖ¤À¡×¤È¤·¡Ö²æ¡¹¤Ï»ÊË¡Éô¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤Î¼êÂ³¤¤ò½å¼é¤·¡¢¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÛÈ½½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¦ILLIT¤Î»öÌ³½ê¡¢ADOR ¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤ËÌó2²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¡Ä2025Ç¯1·î¤Ë½é¸øÈ½
¡¦HYBE¤ÈÂÐÎ©¤«¡ÄADORÂ¦¤¬¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¡ÖILLIT¤ÏNewJeans¤Î¥³¥Ô¡¼¡×
¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤ÏËÜÆü¡Ê18Æü¡Ë¡¢Newsen¤Ë¡ÖHYBE¤ÎÆâÉô¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾Ú¸À¤ÈÌÀÇò¤ÊÎà»÷À¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¡¢À¤ÏÀ¤òÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÆâÉô¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³°Éô¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Îµõµ¶»ö¼Â¤òÎ®ÉÛ¤·¡¢¶ÈÌ³Ë¸³²¤äÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏHYBE¤ÈBELIFT LAB¡×¤È¤·¡ÖNewJeans¤ËÍ¿¤¨¤¿Èï³²¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢¿·¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò½â¤Ë¤·¤Æ¶ÈÌ³Ë¸³²¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤Ï4·î¡¢¡ÖILLIT¤Ï¥Ø¥¢¡¢¥á¥¤¥¯¡¢°áÁõ¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¡¢¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¬Ìî¤ÇNewJeans¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·BELIFT LAB¤Ï¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤¬½é¤á¤Æµ¿ÏÇ¤òÄóµ¯¤·¤¿»þ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ïº¬µò¤¬¤Ê¤¯¡¢ILLIT¤¬NewJeans¤Î´ë²è°Æ¤òÅðºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BELIFT LAB¤Î¥¥à¡¦¥Æ¥ÛÂåÉ½¤Ï¡¢10·î24Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿2024Ç¯¹ñ²ñÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷°Ñ°÷²ñ¤ÎÁí¹ç¹ñÀ¯´Æºº¤Ë¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤â¡¢Åðºîµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡ÅªÂÐ±þ¤âÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¥à¡¦¥Æ¥ÛÂåÉ½¤Ï¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂåÉ½¤È¤·¤Æ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢¤³¤Î·ï¤òÄóµ¯¤·¤¿¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ì±»ö¡¦·º»ö¾å¤ÎÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¾õÂÖ¤À¡×¤È¤·¡Ö²æ¡¹¤Ï»ÊË¡Éô¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤Î¼êÂ³¤¤ò½å¼é¤·¡¢¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÛÈ½½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¦ILLIT¤Î»öÌ³½ê¡¢ADOR ¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤ËÌó2²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¡Ä2025Ç¯1·î¤Ë½é¸øÈ½
¡¦HYBE¤ÈÂÐÎ©¤«¡ÄADORÂ¦¤¬¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¡ÖILLIT¤ÏNewJeans¤Î¥³¥Ô¡¼¡×