¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬à¥«¥Þ¥È¥Èá¤¹¤®¤Æ¶ÄÅ·¤Î½÷À¥¿¥ì¥ó¥ÈË½Ïª¡¡¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥â¥â¥³¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢°¸ý¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥â¥â¥³¤Î£Ï£È¡ª¥½¥ì¡ª¤ß¡Á¤è¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£à¥«¥Þ¥È¥Èá¤¹¤®¤Æ¶ÄÅ·¤·¤¿½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬½ÐÀîÅ¯Ï¯¤È¤Î³¤³°¥í¥±¤Ç¤ÎÈëÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¤Ê¤«¡¢£Í£Ã¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¤«¤é¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È»Å»ö¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»Ò¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï¡Ö¡Ø¤³¤Î¿Í¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¥«¥Þ¥È¥È¡Ù¡Ä¡¢¤¿¤Þ¤ª¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¥â¥â¥³¤¬¡Ö¤¢¤¢¡Á¡¡¤µ¤È¤¦¼î½ï¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï¡ÖºÇ½é¤Í¡¢»ä£±£¶¡Á£±£·¤Î¾¯½÷¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡ÊÅö»þ¡Ë£³£³¡ÊºÐ¡Ë¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¨¡Á¡ª¤Ã¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥â¥â¥³¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢°¸ý¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡£¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤Ï¡Ö»ä¤Í¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼ã¤¤½÷À¤Ë²ñ¤¦¤¿¤Ó¤ËÇ¯Ê¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Í¡£¡Ø¤¨¡©¡¡¤³¤Î¿Í£²£µºÐ¡©¡Ù¡Ø£²£·ºÐ¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø»ä¡¢£²£µºÐ¤Î»þ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËË´Ì¿¤·¤Æ¤¿¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤è¤¯°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä£²£µºÐ¤Î¤È¤³Æ¹ñ¤Î¸µ¼óÉ×¿Í¤¿¤Á¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¿¤·¡¢ÂçÅýÎÎ´±Å¡¤ÇÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ê¤ó¤«³«¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ø¤¨¤¨¡Á¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îà·ãÆ°á¤Ö¤ê¤¬À¤Âå´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£