¡Ö¹ñ¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡×ÀÐÇË¼óÁê¡¢º£°æ³¨Íý»Ò»á¤ÈÀ¸°ð¹¸»Ò»á¤òÀ¯Ì³´±¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤ÆÂçÈóÆñ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤Î¥Ý¥ó¥³¥Ä¿Í»ö¡×¤È¤ÎÀ¼¤â
¡¡11·î13Æü¸á¸å¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï¡¢Âè2¼¡Æâ³Õ¤ÎÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤Î¿Í»ö¤ò·èÄê¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë½÷ÀµÄ°÷2¿Í¤Îµ¯ÍÑ¤À¡£
¡Ö³°Ì³À¯Ì³´±¤ËÀ¸°ð¹¸»Ò»²±¡µÄ°÷¤¬¡¢Æâ³ÕÉÜ·óÉü¶½À¯Ì³´±¤Ëº£°æ³¨Íý»Ò»²±¡µÄ°÷¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë ¡ÈÎ¢¶âµÄ°÷¡É ¤Ïµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î2¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¡Öº£°æ³¨Íý»Ò¡×¡ÖÀ¸°ð¹¸»Ò¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡Ô¥¢¥Û¤¹¤®¤ë¡¢ÀÐÇË¡£ÌµÇ½¥¿¥ì¥ó¥ÈÀÇ¶âÅ¥ËÀµÄ°÷¤ò¡Ä½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡Õ
¡ÔÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÉÔÍ×ÌµÇ½µÄ°÷¤è¡©¡¡¹ñÌ±¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¤³¤Î2¿Í¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡©¡©¡Õ
¡Ô¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯ÀÐÇËÌÐ¤Î¥Ý¥ó¥³¥Ä¿Í»ö¡¡çÓ¤á¤È¤ë¤ó¤«¤¤¡ª¡Õ
¡Ô¥ê¡¼¥À¥·¥Ã¥×¤â¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤â¤Ê¤¤ÁíÍý¤ÈÌµÇ½½¸ÃÄ¤ÎÆâ³Õ¡£¹ñ¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤ê±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£°æ»á¤Ç¡¢X¤Ë¤â¡Ôº£°æ»á¤ÏÆÃ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡Õ¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡Öº£°æ»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯7·î¡¢¼«Ì±ÅÞ½÷À¶É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼38Ì¾¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¸¦½¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤Þ¤ë¤Ç´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢Âç±ê¾å¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤È¡¢º£°æ»á¤Ï¡ÔÌµÂÌ¤Ê³°Í·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¡Ô¤Þ¤¿ÄÉ¤Ã¤Æ³èÆ°Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡Õ¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢³èÆ°Êó¹ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ëº¬¶¯¤¤¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸°ð»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈãÈ½¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀ¸°ð»á¤Ï¡¢½éÅöÁª¤ò·è¤á¤¿2022Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿ºÝ¡¢NHK¤Î¸õÊä¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡ØÌµ²óÅú¡Ù¤òÏ¢È¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢³«É¼»þ¤â¡ØÉÔÊÙ¶¯¡Ù¤òÍýÍ³¤Ë³Æ¶É¤ÎÁªµóÆÃÈÖ¤Ø¤Î½Ð±é¤òµñÈÝ¡£ÃÓ¾å¾´»á¤«¤é¡ØÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¡¦ÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ù¤È¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÊÙ¶¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯È¾¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê³°¸ò¤ÎÃæ¿´¥Ý¥¹¥È¤¬¤Ä¤È¤Þ¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î»ñ¼Á¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯¹ñÌ±¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡À¸°ð¤µ¤ó¤ÏÆý¤¬¤ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°é»ù¤ä²ð¸î¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸üÏ«¾Ê¤ÎÀ¯Ì³´±¤Ê¤é¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤Î½÷ÀÀ¯¼£²È¤Ï¿§´ã¶À¤Ç¸«¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤À¤±¤ÎµÒ´ó¤»¥Ñ¥ó¥À¤È¤·¤ÆÅöÁª¤·¤¿¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¡£
¡¡´±Î½½Ð¿È¤Î½÷ÀµÄ°÷¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬À¯ºöÄÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤È¤¦ÂçÊÑ¤Ç¡¢ÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸ý¤µ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤È¤µ¤¨¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÃ»¤¤´Ö¡É ¤Ç¤â¿¦Ì³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¿ÀÆàÀî,
½»Âð,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²£ÉÍ,
Ë¡Í×,
ÇÛÀþ,
¾²ÃÈË¼